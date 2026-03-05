  1. Inicio
Maximiliano Muñoz, policía atropellado por conductor que se negó a hacer el alto en operativo

Un oficial identificado como Maximiliano Muñoz, de 60 años de edad, fue embestido por un conductor que iba a exceso de velocidad mientras participaba en un operativo en Santa Bárbara

  • Actualizado: 05 de marzo de 2026 a las 17:07
Un agente de la Policía Nacional murió tras ser atropellado por el conductor de un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. Estos son los detalles.

El oficial se encontraba en un operativo en Quimistán, Santa Bárbara, cuando ocurrió la tragedia.

Maximiliano Muñoz estaba asignado a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en esa zona. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con información preliminar, el oficial estaba realizando labores cuando le indicó al conductor del vehículo que se detuviera para solicitarle sus documentos.

Según dio a conocer el portavoz de la Policía Nacional, subinspector Alejandro Valladares, el conductor no atendió la señal de alto y embistió al agente.

"Un vehículo de color blanco no habría hecho la parada respectiva y, al circular a exceso de velocidad, impactó en perjuicio de quien en vida fuera el agente de policía Maximiliano Muñoz", detalló Valladares.

Así quedó el policía tras ser embestido: boca abajo y con la gorra a su lado. El hombre que conducía tenía 34 años de edad y fue requerido por las autoridades.

Luego de que lo atropellaran, el cuerpo del policía fue trasladado a una clínica en Cofradía, Cortés; sin embargo, ya se encontraba demasiado débil y falleció poco después.

De comprobarse su responsabilidad, el conductor podría enfrentar cargos por homicidio imprudente y conducción temeraria, de acuerdo con las autoridades.

La Policía Nacional lamentó la pérdida de don Maximiliano, quien era un hombre que entregó a la institución más de 30 años de servicio.

