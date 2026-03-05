Se estacionó y lo hallaron muerto: así encontraron a Cristino Viera dentro de su carro

Como Cristino Alberto Viera Castellano fue identificado el hombre que murió al interior de su camioneta en el barrio San Miguel, municipio de Siguatepeque.
La persona hallada muerta al interior de una camioneta negra, penas tenía 44 años de edad. Las fotos en vida lo muestran como una persona joven y en buena condición física.
¿Cómo sucedieron los hechos? Los vecinos alertaron al Cuerpo de Bomberos de que una camioneta se había estacionado desde las 11:00 de la mañana del miércoles 4 de marzo.
A los residentes de la zona les pareció muy extraño que el vehículo permaneciera tanto tiempo en el lugar y, tras varias horas, las autoridades llegaron a inspeccionarlo.
Al abrir el vehículo, los bomberos se encontraron con que el hombre ya no tenía signos vitales.
Lo extraño es que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Así fue hallado Cristino, recostado en el asiento con sus manos sobre las piernas.
Por la forma en la que fue hallado el conductor, se presume que se trató de una muerte natural, posiblemente provocada por un paro cardíaco, hipótesis que será confirmada por Medicina Forense.
Hasta el momento, las autoridades manejan el caso como muerte indeterminada, pero su cuerpo fue trasladado a la morgue, donde se le realizó la autopsia.
Las autoridades no indicaron si al interior del vehículo se halló alguna pista, como medicamentos o bebidas alcohólicas.
El cuerpo de Cristino Viera está siendo velado en la Sala de Velaciones y Funerales Divina Misericordia.