Matan a machetazos a hombre dentro de vivienda en construcción en Guaimaca

La violencia volvió a golpear el municipio de Guaimaca este jueves -5 de marzo- con el asesinato de un hombre que fue atacado a machetazos dentro de una vivienda en construcción.
El hallazgo del cuerpo sin vida se registró la mañana de este jueves 5 de marzo, en la colonia Municipal.
La víctima fue hallada sin vida en el interior de una estructura en obra gris, levantada en un predio solitario del sector.
El fallecido fue identificado preliminarmente como Wuilzon Alexander López, de 32 años.
El ahora occiso quedó tendido sobre el suelo de tierra del inmueble, con múltiples heridas provocadas con arma blanca tipo machete, según información preliminar.
El hombre habría sido atacado dentro de la edificación, un lugar sin puertas ni ventanas instaladas, lo que evidencia la vulnerabilidad del sitio donde ocurrió el hecho.
Fueron vecinos de la zona quienes, al notar la presencia del cuerpo dentro de la construcción, alertaron a las autoridades.
Minutos después, agentes policiales llegaron al lugar, acordonaron la escena y comenzaron a recabar indicios para esclarecer lo sucedido.
Hasta ahora se desconoce quiénes perpetraron el ataque y cuál habría sido el móvil del crimen.
Las autoridades informaron que ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este violento hecho que enluta a una familia en Guaimaca.