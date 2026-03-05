  1. Inicio
Matan a machetazos a hombre dentro de vivienda en construcción en Guaimaca

La víctima fue atacada con un machete dentro de una estructura en obra gris en la colonia Municipal; autoridades investigan el crimen y buscan a los responsables

La violencia volvió a golpear el municipio de Guaimaca este jueves -5 de marzo- con el asesinato de un hombre que fue atacado a machetazos dentro de una vivienda en construcción.

 Foto: Cortesía
El hallazgo del cuerpo sin vida se registró la mañana de este jueves 5 de marzo, en la colonia Municipal.

Foto: Cortesía
La víctima fue hallada sin vida en el interior de una estructura en obra gris, levantada en un predio solitario del sector.

 Foto: Cortesía
El fallecido fue identificado preliminarmente como Wuilzon Alexander López, de 32 años.

 Foto: Cortesía
El ahora occiso quedó tendido sobre el suelo de tierra del inmueble, con múltiples heridas provocadas con arma blanca tipo machete, según información preliminar.

 Foto: Cortesía
El hombre habría sido atacado dentro de la edificación, un lugar sin puertas ni ventanas instaladas, lo que evidencia la vulnerabilidad del sitio donde ocurrió el hecho.

 Foto: Cortesía
Fueron vecinos de la zona quienes, al notar la presencia del cuerpo dentro de la construcción, alertaron a las autoridades.

 Foto: Cortesía
Minutos después, agentes policiales llegaron al lugar, acordonaron la escena y comenzaron a recabar indicios para esclarecer lo sucedido.

 Foto: Cortesía
Hasta ahora se desconoce quiénes perpetraron el ataque y cuál habría sido el móvil del crimen.

Foto: Cortesía
Las autoridades informaron que ya iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este violento hecho que enluta a una familia en Guaimaca.

 Foto: Cortesía
