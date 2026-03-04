Expolicía municipal confiesa crimen contra hija de pastor y bailarina en La Lima

Luis André Velásquez Torres, expolicía municipal de La Lima, aceptó culpabilidad en el crimen de dos jóvenes, una hija de un pastor y la otra fémina era bailarina. ¿Qué se sabe de este caso?
Luis André Velásquez Torres admitió hoy responsabilidad ante un juez durante el proceso judicial por el crimen ocurrido en noviembre de 2022.
Cinthia Carolina Castro Castañeda, de 26 años fue una de los dos féminas a la que Velásquez Torres le quitó la vida. Ella era hija de un pastor.
La otra fémina era Génesis Nazareth Cerrato Montes, de 19 años, quien era bailarina.
Cinthia Carolina Castro Castañeda al momento del hecho tenía tres meses de embarazo. Al momento del atentando, su expareja le disparó 10 veces por la espalda.
El hecho se registró el pasado 22 de noviembre de 2022 en el municipio de La Lima, Cortés, y el expolicía municipal es acusado de dos delitos de femicidio agravado.
Él fue capturado el 18 de febrero de 2025, después de dos años de haber cometido el hecho criminal.
Según las investigaciones, el procesado que mantenía una relación de pareja con Cinthia Carolina Castro Castañeda, hija de un pastor evangélico, llegó hasta su casa en compañía de su amiga Génesis Nazareth Cerrato después de asistir a una discoteca.
Luis Andrés Velásquez se encontraba frente a la casa de Cinthia Carolina y en el momento que estaba abriendo el portón de acceso, salió y le infirió varios impactos de bala para luego hacer lo mismo con Génesis Nazareth Cerrato.
La Fiscalía solicitó 18 años y nueve meses de prisión por cada femicidio, lo que sumaría 37 años y ocho meses de cárcel. De no aceptar este procedimiento, podría enfrentar hasta 60 años de prisión.