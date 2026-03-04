Famoso hotel, guaras rojas y viviendas aseguradas de Martín Flores, líder de cártel de drogas

En las últimas horas se reportó el arresto de un ciudadano identificado como Martín Mauricio Flores Vallecillo en La Ceiba, Atlántida, principal investigado y presunto responsable del delito de tráfico de drogas agravado. Estos son los bienes asegurados:
Martín Mauricio Flores Vallecillo, supuesto líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, deberá presentarse a la audiencia inicial el próximo viernes 6 de marzo a las 11:00 de la mañana.
De acuerdo a la investigación y análisis, el presunto cabecilla ha tenido un incremento patrimonial desmedido e injustificado con la adquisición de bienes muebles, inmuebles y vehículos.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), continúa con las acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito.
Es así que se ha hecho la entrega del hotel y restaurante Cascatas Lodge, en la aldea Las Marías, Santa Cruz de Yojoa, donde también se entregó al Instituto de Conservación Forestal (ICF) tres guaras rojas.
Asimismo, se entregó una vivienda en la residencial El Toronjal, una finca en la localidad de Granadita en La Ceiba.
Además, varios vehículos y otro bien inmueble en Man Trap en Roatán, Islas de la Bahía, todo esto como parte de los 25 bienes identificados.
Los operativos se desarrollan con el apoyo de la Dirección de Información Estratégica C2, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Fuerza de Tarea Atlántica y la Fuerza Naval de La Ceiba.
Flores Vallecillo fue trasladado de La Ceiba a Tegucigalga por ser acusado por narcotrafico en la residencial Turin.
Las acciones se realizan con apoyo de cuerpos de seguridad y fuerzas especiales, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.