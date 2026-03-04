  1. Inicio
Famoso hotel, guaras rojas y viviendas aseguradas de Martín Flores, líder de cártel de drogas

Casas lujosas, un reconocido hotel y restaurante, y carros fueron asegurados a Martín Flores, presunto responsable del delito de tráfico de drogas agravado

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 11:53
1 de 10

En las últimas horas se reportó el arresto de un ciudadano identificado como Martín Mauricio Flores Vallecillo en La Ceiba, Atlántida, principal investigado y presunto responsable del delito de tráfico de drogas agravado. Estos son los bienes asegurados:

Foto: Cortesía Ministerio Público
2 de 10

Martín Mauricio Flores Vallecillo, supuesto líder de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, deberá presentarse a la audiencia inicial el próximo viernes 6 de marzo a las 11:00 de la mañana.

 Foto: Cortesía Ministerio Público
3 de 10

De acuerdo a la investigación y análisis, el presunto cabecilla ha tenido un incremento patrimonial desmedido e injustificado con la adquisición de bienes muebles, inmuebles y vehículos.

 Foto: Cortesía Ministerio Público
4 de 10

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), continúa con las acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito.

 Foto: Cortesía Ministerio Público
5 de 10

Es así que se ha hecho la entrega del hotel y restaurante Cascatas Lodge, en la aldea Las Marías, Santa Cruz de Yojoa, donde también se entregó al Instituto de Conservación Forestal (ICF) tres guaras rojas.

 Foto: Cortesía Ministerio Público
6 de 10

Asimismo, se entregó una vivienda en la residencial El Toronjal, una finca en la localidad de Granadita en La Ceiba.

 Foto: Cortesía Ministerio Público
7 de 10

Además, varios vehículos y otro bien inmueble en Man Trap en Roatán, Islas de la Bahía, todo esto como parte de los 25 bienes identificados.

 Foto: Cortesía Ministerio Público
8 de 10

Los operativos se desarrollan con el apoyo de la Dirección de Información Estratégica C2, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Fuerza de Tarea Atlántica y la Fuerza Naval de La Ceiba.

 Foto: Cortesía Ministerio Público
9 de 10

Flores Vallecillo fue trasladado de La Ceiba a Tegucigalga por ser acusado por narcotrafico en la residencial Turin.

 Foto: Cortesía Ministerio Público
10 de 10

Las acciones se realizan con apoyo de cuerpos de seguridad y fuerzas especiales, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

 Foto: Cortesía Ministerio Público
