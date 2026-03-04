Llegan a la capital los 170 kilos de cocaína incautada en Choluteca

La incautación del cargamento se registró apenas unas horas antes de que el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, juramentará como titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) al general retirado Ramiro Muñoz, quien hasta mediados de julio de 2025 se desempeñaba como director del Instituto Nacional Penitenciario (INP).