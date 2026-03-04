Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán

El cuerpo de Dayana Cardosa, una joven de apenas 20 años, fue hallado en avanzado estado de descomposición en un solar baldío del barrio El Limón, en el casco urbano del municipio de Florida, departamento de Copán. Aquí los detalles:
Según las autoridades, Dayana Cardosa era originaria y residente de la zona, y su identidad fue confirmada por sus familiares.
También fue reconocida de inmediato por el tatuaje que tenía en la pierna. Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar inmediatamente tras recibir la denuncia de un cuerpo sin vida abandonado en una zacatera.
Asimismo, personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también acudió al solar baldío para iniciar las indagaciones preliminares.
Los agentes recogieron evidencias y realizaron entrevistas con residentes cercanos con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen.
Técnicos de Medicina Forense se encargaron del levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a las instalaciones correspondientes para realizar la autopsia.
Los resultados del examen forense serán determinantes para confirmar si se trató de un homicidio o alguna otra circunstancia.
El hallazgo generó consternación entre los vecinos del barrio, quienes lamentaron la muerte de esta joven.
Hasta el momento, las autoridades han indicado que no se descarta ninguna hipótesis sobre cómo ocurrió el hecho.
Los investigadores continúan recabando información y analizando pruebas que podrían aportar pistas sobre los últimos movimientos de la joven y posibles responsables, mientras se espera el informe completo de la autopsia.