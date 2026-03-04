  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán

Identificada por su tatuaje, la joven Dayana Cardosa fue encontrada abandonada en un solar baldío del barrio Limón, en el municipio de Florida, departamento de Copán

  • Actualizado: 04 de marzo de 2026 a las 10:27
Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán
1 de 10

El cuerpo de Dayana Cardosa, una joven de apenas 20 años, fue hallado en avanzado estado de descomposición en un solar baldío del barrio El Limón, en el casco urbano del municipio de Florida, departamento de Copán. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán
2 de 10

Según las autoridades, Dayana Cardosa era originaria y residente de la zona, y su identidad fue confirmada por sus familiares.

 Foto: Redes sociales
Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán
3 de 10

También fue reconocida de inmediato por el tatuaje que tenía en la pierna. Agentes de la Policía Nacional se presentaron al lugar inmediatamente tras recibir la denuncia de un cuerpo sin vida abandonado en una zacatera.

 Foto: Redes sociales
Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán
4 de 10

Asimismo, personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) también acudió al solar baldío para iniciar las indagaciones preliminares.

 Foto: Redes sociales
Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán
5 de 10

Los agentes recogieron evidencias y realizaron entrevistas con residentes cercanos con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen.

 Foto: Redes sociales
Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán
6 de 10

Técnicos de Medicina Forense se encargaron del levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue trasladado a las instalaciones correspondientes para realizar la autopsia.

 Foto: Redes sociales
Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán
7 de 10

Los resultados del examen forense serán determinantes para confirmar si se trató de un homicidio o alguna otra circunstancia.

 Foto: Redes sociales
Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán
8 de 10

El hallazgo generó consternación entre los vecinos del barrio, quienes lamentaron la muerte de esta joven.

 Foto: Redes sociales
Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán
9 de 10

Hasta el momento, las autoridades han indicado que no se descarta ninguna hipótesis sobre cómo ocurrió el hecho.

 Foto: Redes sociales
Fue encontrada en estado de putrefacción en un solar: crimen de Dayana Cardosa en Copán
10 de 10

Los investigadores continúan recabando información y analizando pruebas que podrían aportar pistas sobre los últimos movimientos de la joven y posibles responsables, mientras se espera el informe completo de la autopsia.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos