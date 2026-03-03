Dos personas más estarían implicadas en el crimen de Valeria Alvarado

El proceso judicial contra dos sospechosos del crimen de la joven avanza, pero en las investigaciones de la Policía han surgido otros dos presuntos autores del asesinato de la estudiante de Medicina Valeria Jolett Alvarado Borjas, de 20 años de edad.
El 22 de febrero, en la zona de las cañeras de San Manuel, Cortés, y tras varios días de haber sido privada de su libertad, apareció el cuerpo sin vida de Valeria Alvarado.
La joven fue privada de su libertad en la colonia Fraternidad de El Progreso, Yoro, cuando se disponía a subirse a su vehículo tras caminar con su perro.
El automóvil de Valeria Jolett Alvarado fue hallado abandonado en el barrio Los Pinos; sin embargo, sus pertenencias no fueron encontradas.
El mismo día en que se halló el cuerpo sin vida fue capturado Denis Alexander Galván Canales, quien confesó el crimen y manifestó que lo habría cometido junto a su cómplice Ariel Alexander Boquín Chávez, quien también fue detenido.
De acuerdo con la Policía, Galván y Boquín Chávez están perfilados como miembros de un grupo delictivo vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13), presuntamente dedicado al secuestro, agresiones sexuales y robo de vehículos en el Valle de Sula y otras regiones del país.
¿Qué se sabe de los otros dos sospechosos? De acuerdo con información recopilada por LA PRENSA, las autoridades informaron que buscan a otros dos miembros de esa organización criminal.
Se presume que uno de los sospechosos que es buscado mantenía una relación de noviazgo con Valeria Alvarado.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la estudiante habría sido asesinada en represalia, "luego de que retomara su relación con un exnovio".
La joven fue hallada en estado de putrefacción, con sus manos y pies amarrados. Las autoridades aún continúan indagando por qué le habrían quitado la vida.