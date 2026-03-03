  1. Inicio
Dos personas más estarían implicadas en el crimen de Valeria Alvarado

Por la muerte de la joven estudiante de Medicina, las autoridades capturaron a Denis Galván y Ariel Boquín; sin embargo, trasciende que hay otros dos sospechosos

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 20:35
El proceso judicial contra dos sospechosos del crimen de la joven avanza, pero en las investigaciones de la Policía han surgido otros dos presuntos autores del asesinato de la estudiante de Medicina Valeria Jolett Alvarado Borjas, de 20 años de edad.

 Foto: Redes sociales
El 22 de febrero, en la zona de las cañeras de San Manuel, Cortés, y tras varios días de haber sido privada de su libertad, apareció el cuerpo sin vida de Valeria Alvarado.

 Foto: Redes sociales
La joven fue privada de su libertad en la colonia Fraternidad de El Progreso, Yoro, cuando se disponía a subirse a su vehículo tras caminar con su perro.

 Foto: Redes sociales
El automóvil de Valeria Jolett Alvarado fue hallado abandonado en el barrio Los Pinos; sin embargo, sus pertenencias no fueron encontradas.

 Foto: Redes sociales
El mismo día en que se halló el cuerpo sin vida fue capturado Denis Alexander Galván Canales, quien confesó el crimen y manifestó que lo habría cometido junto a su cómplice Ariel Alexander Boquín Chávez, quien también fue detenido.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con la Policía, Galván y Boquín Chávez están perfilados como miembros de un grupo delictivo vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13), presuntamente dedicado al secuestro, agresiones sexuales y robo de vehículos en el Valle de Sula y otras regiones del país.

 Foto: Redes sociales
¿Qué se sabe de los otros dos sospechosos? De acuerdo con información recopilada por LA PRENSA, las autoridades informaron que buscan a otros dos miembros de esa organización criminal.

 Foto: Redes sociales
Se presume que uno de los sospechosos que es buscado mantenía una relación de noviazgo con Valeria Alvarado.

 Foto: Redes sociales
Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la estudiante habría sido asesinada en represalia, "luego de que retomara su relación con un exnovio".

Foto: Redes sociales
La joven fue hallada en estado de putrefacción, con sus manos y pies amarrados. Las autoridades aún continúan indagando por qué le habrían quitado la vida.

 Foto: Redes sociales
