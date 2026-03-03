"Te amaré toda la vida": esposo de Stephany Elvir comparte su historia de amor tras su muerte

“Si Dios te trajo a mi lado, te amaré toda la vida; hoy te prometo ante él que te amaré como el primer día”, fue el mensaje que el esposo de Stephany le dedicó al recordarla.
A meses de que Stephany Elvir perdiera la vida en su luna de miel al ser alcanzada por un rayo, su esposo compartió varios recuerdos de su historia juntos.
La pareja disfrutaba de su luna de miel en Omoa, Cortés, tras una semana de haberse casado con el subteniente de aviación Cristhian Samir Álvarez Molina.
“Mi Lucero”, escribió en la descripción de un video en TikTok el subteniente de aviación de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), Cristhian Samir Álvarez Molina, al recordar a su esposa, Stephany Lucero Elvir.
En el video, el joven recopiló distintos momentos de su historia de amor que no se habían hecho públicos, como escenas de la boda donde ambos sonríen frente al altar, la compra de su casa, almuerzos juntos y celebraciones con familiares y amigos.
Stephany, universitaria de 23 años, perdió la vida en julio de 2025 mientras caminaba junto a su esposo por la playa. Testigos relataron que la pareja disfrutaba del paisaje cuando un rayo cayó de forma repentina. Las imágenes muestran a la pareja muy feliz, abrazándose y construyendo sus planes de vida.
Según muestra en el video, hasta una casa habían comprado.
Días antes, Stephany protagonizó una boda de ensueño en Tegucigalpa. Vestida de blanco, con una larga cola y una delicada corona, caminó hacia el altar rodeada de familiares y amigos que celebraron la unión.
“Si Dios te trajo a mi lado, te amaré toda la vida, y hoy te prometo ante Él que te amaré como el primer día”, posteí el joven.