Dos jóvenes capturados por el secuestro de niño por el que exigían 5 mil dólares en Lempira

Un niño de tan solo siete años fue secuestrado y horas después liberado, presuntamente por dos jóvenes, en Gracias, Lempira.
El hecho se registró alrededor de las 7:30 de la mañana. En redes sociales se viralizó la fotografía del pequeño Axel, quien no llegó a su escuela este martes 3 de marzo.
El pequeño Axel cursa el segundo grado y había desaparecido en la colonia La Misión, en Lempira. ¿Qué se sabe de los sospechosos?
El menor fue rescatado por la Policía Nacional e inmediatamente trasladado a la UDEP 13, en Lempira.
Momento en que Cristian Nolasco traslada en una patrulla al pequeño, quien vestía su uniforme escolar.
Uno de los jóvenes detenidos vestía una camisa blanca y una gorra negra hacia atrás; el otro llevaba un suéter negro, tenía el cabello colocho suelto y una vincha negra.
Supuestamente, los sospechosos exigían 5 mil dólares por el menor, es decir, más de 100 mil lempiras.
Cristian Nolasco, jefe de la Policía en Lempira, estuvo a cargo de la operación que permitió el rescate del pequeño.
La tía del menor de siete años llegó hasta la UDEP 14, agradecida por la pronta respuesta de la Policía Nacional. A los detenidos les decomisaron una motocicleta, con la que presuntamente habrían raptado al niño.
El pequeño ya está bajo el cuidado de su familia, tras haber atravesado una difícil situación.