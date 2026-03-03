  1. Inicio
Dos jóvenes capturados por el secuestro de niño por el que exigían 5 mil dólares en Lempira

El menor, que fue llevado contra su voluntad cuando se dirigía a la escuela en Gracias, Lempira, ya fue liberado, y la Policía capturó a los sospechosos

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 16:32
1 de 10

Un niño de tan solo siete años fue secuestrado y horas después liberado, presuntamente por dos jóvenes, en Gracias, Lempira.

 Foto: Redes sociales
2 de 10

El hecho se registró alrededor de las 7:30 de la mañana. En redes sociales se viralizó la fotografía del pequeño Axel, quien no llegó a su escuela este martes 3 de marzo.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

El pequeño Axel cursa el segundo grado y había desaparecido en la colonia La Misión, en Lempira. ¿Qué se sabe de los sospechosos?

 Foto: Redes sociales
4 de 10

El menor fue rescatado por la Policía Nacional e inmediatamente trasladado a la UDEP 13, en Lempira.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Momento en que Cristian Nolasco traslada en una patrulla al pequeño, quien vestía su uniforme escolar.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

Uno de los jóvenes detenidos vestía una camisa blanca y una gorra negra hacia atrás; el otro llevaba un suéter negro, tenía el cabello colocho suelto y una vincha negra.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Supuestamente, los sospechosos exigían 5 mil dólares por el menor, es decir, más de 100 mil lempiras.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

Cristian Nolasco, jefe de la Policía en Lempira, estuvo a cargo de la operación que permitió el rescate del pequeño.

 Foto: Redes sociales
9 de 10

La tía del menor de siete años llegó hasta la UDEP 14, agradecida por la pronta respuesta de la Policía Nacional. A los detenidos les decomisaron una motocicleta, con la que presuntamente habrían raptado al niño.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

El pequeño ya está bajo el cuidado de su familia, tras haber atravesado una difícil situación.

 Foto: Redes sociales
