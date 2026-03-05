Comisión del salario mínimo 2026 sostendrá este viernes segunda reunión

Tegucigalpa, Honduras.- Miembros de las tres partes involucradas en la negociación del salario mínimo 2026 se reunirán este viernes para seguir con el proceso que permita definir el ajuste a la compensación base.

En las instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) tendrá lugar este segundo encuentro, donde los representantes del sector empresarial plantearán su propuesta a los delegados de los obreros.

Ambas partes acordaron desde un inicio que los porcentajes del ajuste salarial para este año solo se manejarán a lo interno de la mesa tripartita para evitar malos entendidos.

Aunque ya han transcurrido 64 días de 2026, el ajuste al salario mínimo es retroactivo, por lo que las empresas deberán de aplicarlo para enero y febrero pasado.

El pasado 19 de febrero se instaló la referida comisión y se juramentaron a sus miembros.

Los 13,985.16 lempiras alcanzó en el 2025 el salario mínimo promedio que implicaron 466.17 lempiras por jornada ordinaria de ocho horas.

En esta negociación se encuentra exenta la maquila debido a que ya se había acordado el ajuste salarial para este año que es de 12,930.07 lempiras al mes.