¿Cuál es el salario mínimo que pagará en 2026 la maquila hondureña?

Tegucigalpa, Honduras.- La maquila hondureña es el único sector productivo que tiene aprobado el salario mínimo para 2026. Las 300 empresas textileras, electrónicas y de servicios que operan en el país pagarán 12,930.07 lempiras mensuales, con un incremento de 8% que en valores nominales significa L975.78 al mes. Así está establecido en el acuerdo 109-2024 de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) publicado en La Gaceta del 21 de marzo de 2024 y que es el resultado de las negociaciones de la comisión tripartita del salario mínimo. El salario vigente en la maquila es de 11,972.29 lempiras mensuales. Según el artículo 4 del acuerdo 109-2024, se establece como cláusula de salvaguarda, que en caso que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual del Banco Central de Honduras (BCH) sea mayor al aumento, se deberá aplicar el ajuste igual al porcentaje del índice de inflación.

Hasta noviembre pasado, la inflación interanual fue de 4.61% y se proyecta que al cierre de 2025 puede rondar 5.30%. El acuerdo tripartito estableció un ajuste salarial de 6.5% para 2024 (679.72 lempiras y L11,137.01 mensuales) y 7.5% en 2025 (L835.28 mensuales y L11,972.29 al mes). En 2025, la inflación fue de 3.88%, menor que 7.5% del ajuste salarial. Un informe del Banco Central de Honduras (BCH) revela al cierre de 2024 la maquila empleaba a 129,239 personas, con una proyección que se incrementarán en 2025 entre 0.5% y 1.5%, o sea 650 o 1,950 plazas más. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. De las 129,239 plazas registradas en la industria maquiladora, el sector textil ocupaba 82,834 personas, las fábricas de arneses 23,038, los call center 10,029 y 3,955 estaban empleadas en otros sectores. Otro dato de interés es la composición del personal ocupado por sexo, ya que los hombres predominan con 76,200 plazas, seguida de las mujeres con 53,039 puestos de trabajo.