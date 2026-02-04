Armas, bombas, drogas y uniformes de la DEA: los decomisos tras operativo en SPS

Fuerte golpe contra el crimen organizado. Al menos 10 detenidos, droga, armas y hasta uniformes de la DEA fueron decomisados este miércoles en un operativo coordinado por el Ministerio Público y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en San Pedro Sula.
Armas largas alineadas: fusiles, munición y armamento de guerra decomisados en allanamientos a supuestas caletas de estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas en la ciudad industrial.
Gran cantidad de droga incautada: cientos de paquetes de supuesta droga escondidos en viviendas inspeccionadas por las autoridades como parte de los operativos contra el narcomenudeo y narcotráfico.
Participación policial en operativos: efectivos de la PMOP y unidades especiales durante la presentación de los decomisos realizados en múltiples puntos de la ciudad como parte de la lucha contra el delito.
Las autoridades muestran el arsenal decomisado durante la ejecución de 17 allanamientos y tres inspecciones en diferentes zonas urbanas de San Pedro Sula.
Cerca de múltiples proyectiles y lanzagranadas asegurados en el marco de los operativos realizados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Grandes cantidades de droga y evidencia del narcotráfico tomadas de viviendas vinculadas a redes delictivas, reforzando los esfuerzos de combate al microtráfico.
Armamento, drogas y otros elementos probatorios expuestos por las autoridades como parte de la investigación a las estructuras que operaban en San Pedro Sula.
El arsenal completo presentado en un punto de control policial refleja la magnitud de los decomisos efectuados en acciones recientes contra bandas dedicadas al tráfico de drogas y armas en la región.
El informe indica que se allanó 17 viviendas donde hallaron 85 armas de fuego, 2,158 proyectiles, 14 vehículos con compartimientos ocultos y un total de 9 personas detenidas.
También se incautaron 120 mil dosis de crack, 190 libras de marihuana especial y 1,017 paquetes de crack, así como guaras y loros pico amarillo.
Este miércoles las autoridades dieron a conocer los decomisos en horas de la noche.
El fiscal general lo llamó "decomiso histórico" y afirmó que es un mensaje claro de la lucha de las autoridades contra el narcotráfico.