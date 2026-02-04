  1. Inicio
Armas, bombas, drogas y uniformes de la DEA: los decomisos tras operativo en SPS

Armas de grueso calibre, proyectiles y municiones incautadas durante el operativo coordinado por el Ministerio Público y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en San Pedro Sula

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 21:05
1 de 14

Fuerte golpe contra el crimen organizado. Al menos 10 detenidos, droga, armas y hasta uniformes de la DEA fueron decomisados este miércoles en un operativo coordinado por el Ministerio Público y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en San Pedro Sula.

 Fotos: Pedro Carias | Opsa
2 de 14

Armas largas alineadas: fusiles, munición y armamento de guerra decomisados en allanamientos a supuestas caletas de estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas en la ciudad industrial.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
3 de 14

Gran cantidad de droga incautada: cientos de paquetes de supuesta droga escondidos en viviendas inspeccionadas por las autoridades como parte de los operativos contra el narcomenudeo y narcotráfico.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
4 de 14
5 de 14

Participación policial en operativos: efectivos de la PMOP y unidades especiales durante la presentación de los decomisos realizados en múltiples puntos de la ciudad como parte de la lucha contra el delito.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
6 de 14

Las autoridades muestran el arsenal decomisado durante la ejecución de 17 allanamientos y tres inspecciones en diferentes zonas urbanas de San Pedro Sula.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
7 de 14

Cerca de múltiples proyectiles y lanzagranadas asegurados en el marco de los operativos realizados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

 Pamela Pino
8 de 14

Grandes cantidades de droga y evidencia del narcotráfico tomadas de viviendas vinculadas a redes delictivas, reforzando los esfuerzos de combate al microtráfico.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
9 de 14

Armamento, drogas y otros elementos probatorios expuestos por las autoridades como parte de la investigación a las estructuras que operaban en San Pedro Sula.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
10 de 14

El arsenal completo presentado en un punto de control policial refleja la magnitud de los decomisos efectuados en acciones recientes contra bandas dedicadas al tráfico de drogas y armas en la región.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
11 de 14

El informe indica que se allanó 17 viviendas donde hallaron 85 armas de fuego, 2,158 proyectiles, 14 vehículos con compartimientos ocultos y un total de 9 personas detenidas.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
12 de 14

También se incautaron 120 mil dosis de crack, 190 libras de marihuana especial y 1,017 paquetes de crack, así como guaras y loros pico amarillo.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
13 de 14

Este miércoles las autoridades dieron a conocer los decomisos en horas de la noche.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
14 de 14

El fiscal general lo llamó "decomiso histórico" y afirmó que es un mensaje claro de la lucha de las autoridades contra el narcotráfico.

 Foto: Pedro Carias | Opsa
