¿Cómo ocurrió el accidente en el que murieron 4 policías en Lempira? Esto dicen las primeras hipotésis

La muerte de cuatro agentes policiales ha causado conmoción en Honduras. Aquí los detalles de lo que sabe de la causa del fatal accidente

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 17:48
1 de 12

Cuatro agentes de la Policía Nacional de Honduras fallecieron este miércoles y otros siete resultaron heridos tras un choque frontal entre una patrulla y un autobús de pasajeros en el este del país, un suceso que el presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, lamentó "profundamente".

 Foto: redes sociales
2 de 12

El accidente ocurrió en el municipio de Gracias, departamento de Lempira, y habría sido provocado, al parecer, por el exceso de velocidad del autobús.

 Foto: redes sociales
3 de 12

El mandatario expresó a través de sus redes sociales su "solidaridad y oraciones" con las familias de las víctimas y con la institución policial.

 Foto: redes sociales
4 de 12

Los agentes fallecidos fueron identificados como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydi Mariela Licona Cáceres y José Henry Pérez Zaldívar.

 Foto: redes sociales
5 de 12

El gobernante señaló, además, que los policías heridos están recibiendo "atención médica inmediata" y cuentan con "todo el acompañamiento del Estado para su pronta recuperación".

 Foto: redes sociales
6 de 12

"Honduras honra su servicio y su entrega", enfatizó Asfura, que asumió el poder el pasado 27 de enero bajo la bandera del conservador Partido Nacional.

 Foto: redes sociales
7 de 12

Según el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez, el siniestro ocurrió por la conducción “imprudente y temeraria” del chófer del autobús, quien presuntamente circulaba con exceso de velocidad, explicó Martínez.

 Foto: redes sociales
8 de 12

El conductor invadió el carril contrario al tomar una curva pronunciada, lo que causó que el vehículo circulara en sentido opuesto hasta impactar de manera frontal contra la patrulla policial, explicó Martínez.

 Foto: redes sociales
9 de 12

Los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muertes violentas en Honduras, con un promedio de al menos seis fallecidos por día, según cifras oficiales.

 Foto: redes sociales
10 de 12

En 2025, más de 1,800 personas perdieron la vida en siniestros viales en Honduras, de acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

 Foto: redes sociales
11 de 12

Entre las principales causas de estos hechos, según las autoridades, figuran el exceso de velocidad, la imprudencia de peatones, la distracción al volante, el irrespeto a las señales de tránsito, fallas mecánicas y el consumo de alcohol.

 Foto: redes sociales
12 de 12

Por su parte, la Policía Nacional ha lamentando profundamente la pérdida de los agentes policiales a través de sus canales oficiales.

Foto: redes sociales
