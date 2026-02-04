  1. Inicio
Rostros de los cuatro policías fallecidos en accidente vial en Gracias, Lempira

Cámaras de vigilancia captaron a los agentes comprando en una pulpería momentos antes de que perdieran la vida, cuando la patrulla en la que se transportaban colisionó con un bus

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 16:00
Cuatro miembros de la Policía Nacional perdieron la vida y siete resultaron heridos en un fatal accidente de tránsito registrado en la carretera CA-11, a la altura de la comunidad de Río Grande, en el municipio de Gracias, departamento de Lempira.

 Foto: Redes sociales
El accidente ocurrió cuando la patrulla policial en la que se transportaban los uniformados impactó contra un bus que cubría la ruta entre la ciudad de Gracias y el municipio de Lepaera, según informaron las autoridades.

 Foto: Redes sociales
Cámaras de vigilancia captaron a los policías momentos antes de la tragedia, cuando realizaban una compra en una pulpería alrededor de las 10:00 de la mañana.

 Foto: Redes sociales
Entre los agentes fallecidos se encuentran dos mujeres y dos hombres.

 Foto: Redes sociales
Una de las policías murió de forma inmediata en el lugar del accidente, mientras que la segunda perdió la vida cuando era trasladada a la sala de emergencias del Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, Lempira.

 Foto: Redes sociales
Las víctimas mortales fueron identificadas como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, José Henry Pérez Zaldívar y Leidy Mariela Licona Cáceres, confirmó la Policía Nacional en un comunicado oficial.

 Foto: Redes sociales
Asimismo, resultaron heridos siete funcionarios policiales, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez. Los lesionados responden a los nombres de Elvin Iglesias, Kevin Dariel Bautista, Alma Yudith Iglesias, Ever Osmín Cuevas, Jonathan García Tobar, Elmer Yonari Bajurto y Darlin Josué López.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con informes preliminares, los agentes estaban asignados a los municipios de San Rafael y La Unión, y al momento del accidente se dirigían hacia la ciudad de Gracias.

 Foto: Redes sociales
El conductor del bus involucrado en el accidente fue detenido para efectos de investigación por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes se desplazaron al sector para iniciar las investigaciones correspondientes.

 Foto: Redes sociales
Tras el fuerte impacto, la patrulla policial con registro PN-1154 salió de la carretera y quedó volcada con las llantas hacia arriba, evidenciando la magnitud del accidente.

 Foto: Redes sociales
Los cuerpos de los policías fallecidos quedaron dispersos en el lugar: uno cerca del bus y otros a cierta distancia de la patrulla en la que se transportaban.

Foto: Redes sociales
La Policía Nacional expresó su profundo pesar por la muerte de los cuatro funcionarios y reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas.

 Foto: Redes sociales
