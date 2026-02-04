Rostros de los cuatro policías fallecidos en accidente vial en Gracias, Lempira

Cuatro miembros de la Policía Nacional perdieron la vida y siete resultaron heridos en un fatal accidente de tránsito registrado en la carretera CA-11, a la altura de la comunidad de Río Grande, en el municipio de Gracias, departamento de Lempira.
El accidente ocurrió cuando la patrulla policial en la que se transportaban los uniformados impactó contra un bus que cubría la ruta entre la ciudad de Gracias y el municipio de Lepaera, según informaron las autoridades.
Cámaras de vigilancia captaron a los policías momentos antes de la tragedia, cuando realizaban una compra en una pulpería alrededor de las 10:00 de la mañana.
Entre los agentes fallecidos se encuentran dos mujeres y dos hombres.
Una de las policías murió de forma inmediata en el lugar del accidente, mientras que la segunda perdió la vida cuando era trasladada a la sala de emergencias del Hospital Juan Manuel Gálvez de Gracias, Lempira.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, José Henry Pérez Zaldívar y Leidy Mariela Licona Cáceres, confirmó la Policía Nacional en un comunicado oficial.
Asimismo, resultaron heridos siete funcionarios policiales, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez. Los lesionados responden a los nombres de Elvin Iglesias, Kevin Dariel Bautista, Alma Yudith Iglesias, Ever Osmín Cuevas, Jonathan García Tobar, Elmer Yonari Bajurto y Darlin Josué López.
De acuerdo con informes preliminares, los agentes estaban asignados a los municipios de San Rafael y La Unión, y al momento del accidente se dirigían hacia la ciudad de Gracias.
El conductor del bus involucrado en el accidente fue detenido para efectos de investigación por las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), quienes se desplazaron al sector para iniciar las investigaciones correspondientes.
Tras el fuerte impacto, la patrulla policial con registro PN-1154 salió de la carretera y quedó volcada con las llantas hacia arriba, evidenciando la magnitud del accidente.
Los cuerpos de los policías fallecidos quedaron dispersos en el lugar: uno cerca del bus y otros a cierta distancia de la patrulla en la que se transportaban.
La Policía Nacional expresó su profundo pesar por la muerte de los cuatro funcionarios y reiteró su solidaridad con las familias de las víctimas.