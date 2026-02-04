Cámaras captan los últimos minutos con vida de policías fallecidos en Lempira

Cámaras de seguridad captaron los últimos momentos con vida de los cuatro policías que fallecieron este miércoles 4 de febrero en un accidente de tránsito ocurrido en el departamento de Lempira.
Luego de conocerse la trágica noticia, comenzó a circular un video en el que se observa a los agentes, hoy fallecidos, realizando compras en una tienda de la zona minutos antes del fatal suceso.
En las imágenes se les ve relajados, conversando entre ellos, mientras otros compañeros adquieren algunos artículos.
Posteriormente, los policías abordan la patrulla PN-1154 y se retiran del lugar. Minutos después, se reportó el accidente vial que terminó con la vida de cuatro de los ocupantes de la unidad.
Aunque en la patrulla se movilizaban más de 10 agentes, únicamente cuatro perdieron la vida a causa del impacto.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía, Leydu Licona Cáceres y José Henry Pérez.
Los otros seis policías que viajaban en la unidad resultaron gravemente heridos y permanecen con vida, bajo atención médica.
El hecho ha generado consternación a nivel nacional. En redes sociales, numerosos usuarios han reaccionado al video con mensajes como: “la vida se va en un momento”.
Hasta ahora, las autoridades no han brindado detalles sobre el estado de salud de los heridos, aunque confirmaron que reciben el acompañamiento correspondiente.
Asimismo, la Policía Nacional informó que mantiene una investigación en curso para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.