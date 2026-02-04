Última foto enviada de Alejandra y Luis revela manipulación en cabaña

La última fotografía enviada por Alejandra Figueroa y Luis Oseguera antes de perder la vida se ha convertido en una pieza clave dentro de un caso que continúa generando consternación, pues familiares denuncian que sus cuerpos y la escena fue manipulada por el personal.
Familiares de los jóvenes denunciaron ante medios una presunta manipulación de evidencias en la cabaña de Tatumbla donde ambos fueron hallados sin vida tras presuntamente morir intoxicados.
Según relataron ellos, la imagen enviada por Alejandra muestra un detalle técnico que refuerza las hipótesis de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono.
David Oseguera, hermano de Luis, señaló directamente un componente determinante que se observa en una foto enviada por la pareja momentos antes de que fuesen encontrados sin vida, siendo este el cilindro de gas el calentador.
En la foto, a un costado de la tin, se observa un calentador de agua conectado a un cilindro de gas LPG, elemento que, de acuerdo con versiones previas, habría provocado una fuga letal de monóxido de carbono dentro de la habitación.
"Ahí claramente se ve el chimbo de gas que produjo el monóxido de carbono que mató a mi hermano y a Nicol", expresó, al tiempo que aseguró que las familias sospechan que la escena fue alterada antes de que las autoridades realizaran las inspecciones técnicas correspondientes.
El familiar detalló que, al momento del levantamiento de los cuerpos, el cilindro ya no se encontraba en el lugar. "Cuando llegaron a hacer el levantamiento de los cuerpos, el chimbo ya no estaba; en otra visita, el calentador como tal ya no estaba", afirmó.
"Hubo una posterior manipulación. Los tocaron, los bajaron de la cama, los tiraron al suelo e intentaron incluso que pareciera que estaban en un estado de dopamiento para desprestigiar o querer manipular toda la historia", indicó.
Otra de las irregularidades denunciadas apunta a una limpieza previa de la escena. Según Oseguera, la coordinación de fiscales permitió que se aseara la habitación antes de que el Cuerpo de Bomberos pudiera inspeccionar los sistemas de gas.
A estas denuncias se suma la desaparición de pertenencias personales de Figueroa, donde la familia sostiene que su teléfono celular no fue encontrado y que, posteriormente, se detectaron transacciones bancarias realizadas con su tarjeta, pese a que la joven ya había fallecido.
"Hubo robo de las pertenencias de Nicol. Hay transacciones bancarias y compras que se hicieron con su tarjeta después de su muerte", manifestó David Oseguera.
De acuerdo con la denuncia, el Ministerio Público no ha entregado los resultados debido a fallas en el equipo utilizado para los exámenes de histopatología y toxicología.