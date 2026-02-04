Asfura deja sin efecto contratos heredados del gobierno de Xiomara Castro

Tegucigalpa, Honduras.- La administración del presidente Nasry Asfura emitió este miércoles -4 de febrero- una circular que deja sin validez las determinaciones del gobierno saliente de Xiomara Castro que extendían contratos laborales hacia el actual período de gobierno. A través del documento oficial, el Ejecutivo declaró “la ineficacia frente a la Administración Pública, a partir del 27 de enero de 2026, de los contratos, en cuanto pretendan producir o prolongar efectos dentro del actual periodo de gobierno”. La presidencia determinó que la medida se deberá aplicar de forma inmediata y obligatoria para todas las dependencias del Estado, sin excepciones.

La circular también señala que todos los dictámenes que autorizaron contratos más allá del período constitucional del gobierno anterior quedan sin valor ni efecto, así como los lineamientos de contratación para 2026, contenidos en la circular 28-2025 emitida el pasado 30 de diciembre de 2025. El Gobierno advirtió que el incumplimiento de esta disposición, especialmente la autorización de pagos o compromisos prohibidos, generará consecuencias. "El incumplimiento de lo aquí dispuesto, especialmente la autorización de pagos o compromisos prohibidos, hará incurrir en responsabilidad a los funcionarios y servidores obligados, conforme al régimen aplicable", advierte el documento. Estas disposiciones hacen referencia a circulares emitidas en los últimos meses del gobierno anterior, las cuales buscaban otorgar estabilidad laboral o permanencia a empleados contratados durante la gestión de Libertad y Refundación (Libre).