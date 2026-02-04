Real Madrid sufre giro inesperado: Club millonario planea quitarle a Vinicius sin pagar nada

Real Madrid recibe la "amenaza" que no esperaba. Equipo multimillonario planea quitarle a Vinicius sin dar ni un tan solo euro.
La relación entre Real Madrid y Vinicius atraviesa su momento más delicado. La tensión creció en los últimos meses por la renovación del brasileño, que exige un contrato galáctico mientras la directiva blanca se mantiene firme en no concederlo.
El conflicto principal es económico. Vinicius pretende un salario acorde a su estatus de estrella mundial, pero el Real Madrid no está dispuesto a romper su escala salarial. Las posturas parecen muy alejadas y el desgaste interno es cada vez mayor.
El contrato del delantero finaliza en junio de 2027 y el escenario más temido en el Bernabéu empieza a tomar fuerza: que Vinicius decida cumplir su vínculo y marcharse libre, sin dejar un solo euro en las arcas del club.
Para evitarlo, el Real Madrid ya fijó un precio de salida: 150 millones de euros. Una cifra altísima que busca proteger al club, aunque no descarta un terremoto en el mercado si la situación contractual no se resuelve pronto.
En medio de este conflicto, el nombre de Vinicius comenzó a sonar con fuerza en el mercado. PSG, Manchester United, Chelsea y el fútbol de Arabia Saudita siguen atentos cada movimiento del delantero brasileño, conscientes de una oportunidad histórica.
Sin embargo, quien sorprendió al dar un paso al frente fue Flamengo. El club que vio nacer a Vinicius se posicionó como un posible destino si el atacante no renueva con el Real Madrid y logra quedar libre dentro de dos temporadas.
Flamengo vive un crecimiento deportivo y económico sin precedentes. Campeón de la Copa Libertadores, del Brasileirao y con fichajes de alto impacto, el club brasileño se consolidó como una potencia que no piensa detener su expansión.
La llegada de Lucas Paquetá por 43 millones de euros es una muestra clara de ese poderío. Para Flamengo, este crecimiento es un viaje sin retorno y la institución solo piensa en seguir potenciándose con figuras de talla mundial.
Flamengo ya dejó clara su postura: si Vinicius no renueva y queda libre en 2027, intentarán ficharlo. El club entiende que no debería pagar traspaso, lo que vuelve la operación más viable desde lo económico.
José Boto, director de fútbol de Flamengo, fue directo al referirse al tema y reveló un gesto personal del jugador: “Su contrato está a punto de terminar, me envió un bonito regalo, una camiseta autografiada”, expresó.
El dirigente fue aún más claro sobre la postura del club: “Solo se puede luchar por este tipo de jugadores cuando realmente quieren venir. Depende más de Vini que de nosotros. La puerta siempre está abierta para Vinicius”.
José Boto insistió en que la situación contractual favorece al Flamengo: “El contrato está a punto de terminar, no tendremos que pagar nada al Real Madrid”, dejando en evidencia que el club ya analiza el escenario a largo plazo.
El directivo comparó el caso de Vinicius con el fichaje de Paquetá: “Sin Paquetá, este traspaso habría sido imposible, por mucho dinero que tuviéramos”, remarcando la importancia del deseo del jugador por encima del aspecto financiero.
En Flamengo consideran que la presencia de Paquetá, quien firmó por cinco temporadas, puede ser clave para convencer a Vinicius. La amistad entre ambos y el regreso emocional a casa juegan un papel fundamental.
Mientras tanto, Real Madrid exige 150 millones de euros para vender a Vinicius y solo renovaría si le pagan 30 millones anuales. El mercado observa atento, y Flamengo ya dejó claro que, si queda libre, irá con todo por él.