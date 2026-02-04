  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly

El "cocherito" es uno de los jugadores hondureños más recordados por los aficionados

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 11:12
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
1 de 18

Carlo Costly ha sorprendido con su nueva faceta tras retirarse del fútbol profesional. Esta es su nueva vida.

Fotos: Cortesía.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
2 de 18

Carlo Costly es uno de los nombres más emblemáticos en la historia reciente del fútbol hondureño, recordado por sus goles y su liderazgo con la Selección Nacional de Honduras.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
3 de 18

A sus 43 años, el exdelantero ya está lejos de los reflectores del alto rendimiento, pero continúa activo en diversas facetas vinculadas al deporte y la vida pública.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
4 de 18

Costly se despidió del fútbol de primera división en 2022 tras su salida del Marathón, club con el que cerró su última etapa en la Liga Nacional.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
5 de 18

Posteriormente defendió los colores del Lone FC en la Liga de Ascenso, equipo con el que fue protagonista y estuvo cerca de lograr el anhelado boleto a la máxima categoría.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
6 de 18

“El Cocherito” se convirtió en el referente ofensivo de aquel proyecto deportivo que, tras varios intentos fallidos de ascenso, hoy es conocido como FC Leones.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
7 de 18

Tras finalizar esa etapa, Costly quedó sin equipo y prácticamente confirmó su retiro del fútbol profesional, cerrando así una carrera cargada de momentos memorables.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
8 de 18

En la actualidad, suele participar en torneos de veteranos dentro y fuera de Honduras, además de disputar partidos recreativos en Estados Unidos.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
9 de 18

El héroe del “Aztecazo” y autor de uno de los goles más recordados ante Ecuador en el Mundial de Brasil 2014 mantiene una vida familiar muy activa y visible en redes sociales.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
10 de 18

Carlo está casado con Tita Torres, quien ha sido su apoyo incondicional desde los inicios de su carrera profesional.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
11 de 18

El exgoleador es padre de tres niñas, a quienes considera su principal motivación en esta nueva etapa fuera de las canchas.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
12 de 18

A través de sus redes sociales, suele compartir momentos familiares que reflejan su lado más cercano y humano.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
13 de 18

Pensando en el futuro, Costly ha decidido seguir ligado al fútbol desde otra trinchera, incursionando en el mundo del streaming y la creación de contenido digital.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
14 de 18

En sus plataformas ha sostenido entrevistas con históricos de la Selección como Amado Guevara, Víctor “Muma” Bernárdez y Emilio Izaguirre. Además, del técnico Reinaldo Rueda.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
15 de 18

Además, Costly tuvo una breve incursión en la política como diputado suplente.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
16 de 18

Lamentablemente, no salió electo en las pasadas Elecciones Internas 2025 en Honduras.

Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
17 de 18

Hoy también colabora como imagen publicitaria de marcas reconocidas del país, consolidando su figura más allá del fútbol.
Incursionó en política y a esto se dedica: La nueva vida del jugador hondureño, Carlo Costly
18 de 18

Esta es la nueva vida de Carlo Costly.

Cargar más fotos