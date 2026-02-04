Bajas y fichajes de los equipos de Liga Nacional: Motagua sacó la chequera y así se reforzó Olimpia

El mercado de fichajes en la Liga Nacional de Honduras estuvo muy movido y aquí te mostramos todos los traspasos que se realizaron.
Altas en Génesis PN: Brayan Félix, Allans Vargas, Roger Sanders, Walter Martínez, Juan Mosquera (Colombia), Yeison Moreno (Colombia)y Yorman Valencia (Ecuador).
Bajas: Marvin Maldonado, Antonio Polidoro (Brasil), Kevin Salazar (Colombia), Héctor Castellanos, Oliver Morazán, Moisés Rodríguez, Heber Núñez y Esau Flores.
Altas de Lobos UPNFM: Jonathan Núñez, Elmer Guiti, José García, Aaron Zúniga y Leonardo Herrlein (Argentina).
Bajas: Andy Hernández, Germán Mejía, Loreto Barrios, Félix García, José Raúl García, Enrique Vásquez, Lesvin Medina, Geovanni Martínez, Ángel Fiallos, Pedro Gotay, Sergio Maldonado y Erick Martínez.
Altas en Platense: Alexander Aguilar, Heber Núñez, Rembrant Flores, Yoel Castillo, Carter Bodden, Carlos Castellanos y Edwin Solano.
Bajas: Carlos Pérez, Aldo Fajardo y Edgar Palma.
Altas en Victoria: Esau Flores, Barrios Loreto(DT), Hernán Medina (Argentina), Yahudel Lahera (Cuba) y Rolando Blackburn (Panamá).
Bajas: (DT) Jhon Jairo López (Colombia), Walter Martínez, Wisdom Quaye, Humberto Acevedo (Colombia), Yair Delgadillo (México) y Luis Franco (México).
Altas en Choloma: Mariano Pineda, Carlos Fernández, Jordy Canales, Gustavo Padilla, Steven Martínez, Hermes Castillo, Bryan Barrios, Moises Alvarado Enrique Borja (Paraguay) y Jhoan Quejada (Colombia).
Bajas: (DT) José Ernesto Pineda, Kensie Abbott, Bryan Félix, Yasser Santos, Milton Núñez, Jafeth Núñez, Axel Alvarado y Jeison Truque (Colombia).
Altas en Juticalpa FC: Aldo Fajardo, Wisdom Quaye, Ilan Rappoport (Argentina) y Fabricio Silva (Uruguayo).
Bajas: Shalton Arzú, Elmer Guity, Luis Garrido, Sebastián Alzáte (Colombia), Ramiro Rocca (Argentina) y Nicolas Gómez (Uruguay).
Altas en Olancho FC: (DT) Jhon Jairo López (Colombia), Geisson Perea (Colombia), Cleyvin Zúniga Geovanni Martínez, Carlos Argueta, Gabriel Leiva (Costa Rica), Kevin López y Jorlian Sánchez (Panamá).
Bajas: Rodrigo de Olivera (Uruguay),Alex López, Yeer Gutiérrez, Carlos Small (Panamá), Edgar Benítez (Paraguay), Roger Sanders(DT) y Reynaldo Tilguath.
Altas en Real España: Roberto López, Juan Manuel Capeluto (Uruguay), Gonzalo Ritacco (Argentina), David Sayago (Argentina), Eddie Hernández y Julio Rodríguez (Panamá).
Bajas: Brayan Moya, Maylor Núñez, Onan Rodríguez, Wesly Decas, Darlin Mancia, Yeison Moreno (Colombia) y Gustavo Moura (Brasil).
Altas en Marathón: Jonathan Rougier, Maylor Núñez, Axel Alvarado, Brayan Moya y Carlos Pérez.
Bajas: Iván Anderson.
Altas en Olimpia: Félix García, José Raúl García, Onan Rodríguez y Santiago Ramírez (Uruguay).
Bajas: Marco Montiel (Uruguay), Andrés Salazar (Colombia), Edwin Solano, José García, Kevin López y Dereck Moncada.
Altas en Motagua: Pablo Cacho, Alejandro Reyes, Romario Da Silva (Brasil), Rodrigo de Olivera (Uruguay), Andy Hernández y Aarón Barrios.
Bajas: Jonathan Núñez, Sebastián Cardozo (Uruguay) y Carlos Argueta.