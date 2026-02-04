  1. Inicio
Selección de Concacaf no viajará a torneo en Honduras por este insólito error administrativo

De acuerdo con la información preliminar, varios futbolistas pertenecientes a la diáspora habrían abandonado la concentración antes del viaje

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 09:06
Polémica en el Premundial Sub-17 de Concacaf que se jugará en Honduras por selección que no viajará por insólito motivo.

Fotos: Cortesía.
Un verdadero escándalo sacude al Premundial Sub-17 de Concacaf luego de confirmarse oficialmente que la selección de Surinam no se hará presente en el torneo clasificatorio que actualmente se disputará en territorio hondureño.
Desde las últimas horas, múltiples reportes señalaban que el combinado caribeño, que debía viajar durante la noche hacia la sede del certamen, finalmente no emprendería el vuelo.
Esta situación generó una fuerte incertidumbre dentro del entorno del torneo y puso en duda la continuidad de Surinam en la competencia.
De acuerdo con la información preliminar, varios futbolistas pertenecientes a la diáspora habrían abandonado la concentración antes del viaje.
Dicho escenario estaría directamente relacionado con serios problemas internos que se presentaron durante la etapa de preparación del equipo juvenil.
La ausencia de un pronunciamiento oficial en un primer momento contribuyó a aumentar la confusión entre organizadores, selecciones participantes y aficionados.
Además, esta falta de claridad encendió las alarmas dentro de la organización del Premundial Sub-17 de Concacaf.
Uno de los aspectos más críticos del caso es que ya no existe la posibilidad reglamentaria de inscribir nuevos jugadores.
Esto se debe a que las listas oficiales fueron entregadas con antelación y validadas previamente por la Concacaf.
Como consecuencia directa, Surinam quedó sin margen de maniobra para cubrir las bajas sufridas en su plantel.
Horas más tarde, la Federación Surinamesa de Fútbol emitió un comunicado asumiendo la plena responsabilidad por lo sucedido.
En el mismo, la entidad reconoció que, debido a un grave error administrativo, siete jugadores no fueron registrados correctamente ante la Concacaf.
Dicha omisión provocó que esos futbolistas quedaran inelegibles para disputar los partidos clasificatorios al Mundial Sub-17.
La SVB ofreció disculpas públicas a los jugadores afectados, a sus familias y a la sociedad surinamesa, explicando que el número de futbolistas disponibles no era suficiente para competir.
En lo deportivo, Honduras se verá directamente beneficiada, ya que estaba programada para debutar ante Surinam el viernes 6 de febrero, pero ahora iniciará su participación el domingo 8 frente a Guyana, quedando únicamente Guyana y Bermudas como rivales en el camino al Mundial Sub-17 de Qatar.
