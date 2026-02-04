Piden a Benguché para el América: lo que dicen desde México sobre el jugador de Olimpia

El enorme partido de Jorge Benguché contra el América generó muchos comentarios en México y hasta lo piden para ser fichaje del conjunto azteca. Esto dijeron desde suelo azteca y hasta el DT del América se rindió en elogios.
Olimpia perdió 1-2 en el juego de ida y está obligado a ganar por dos en territorio azteca, algo que parece bastante complicado para la vuelta.
Jorge Benguché fue uno de los mejores jugadores del Olimpia junto a Edrick Menjívar y Jorge Álvarez. Durante 70 minutos luchó solo y dio sendos dolores de cabeza a la defensa del América.
André Jardine, DT del América, elogió a Jorge Benguché en conferencia de prensa: “Tienen un delantero muy bueno, mostró todo su potencial, muy capaz y nos complicó mucho”.
Damián "El Ruso" Zamogilny, exjugador del Puebla y ahora comentarista, dijo durante el juego que le gustaría tener a Benguché en el Puebla, club de sus amores, u otro equipo de la Liga MX.
Aficionados del América dijeron que Benguché era mejor jugador que delanteros de su equipo como el colombiano José Raúl Zúñiga. Otras personas destacaron su físico.
Inclusive, aficionados del América respondieron al América proponiendo un cambio por el delantero José Raúl Zúñiga y que Benguché llegue a las Águilas.
Mientras los aficionados del América mencionaban a Santiago Baños, presidente del América, para que lo fiche, este otro aficionado del Necaxa lo pidió para su equipo.
Junto a los aficionados del América que alabaron a Benguché se sumaron otros del Cruz Azul pidiéndolo.
Este aficionado del Atlas dijo que le gustaría tenerlo en su club. Como estos, hubo más comentarios desde México donde quedaron encantados con el juego del “Toro”.
Aficionados del Pachuca se sumaron a los elogios y dejaron ver su deseo de tenerlo en los Tuzos.