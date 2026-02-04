  1. Inicio
Voto de pobreza y extremista católico: así vive el actor que dio vida a "Alfalfa"

Bug Hall confesó que su estilo de vida ha sido una elección consciente y espiritual, y que no ha sido un gran sacrificio comparado con lo que Dios le ha dado

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 13:54
Bug Hall, conocido por su papel que dio vida al actor "Alfalfa" en la película "Los Pequeños Traviesos", le ha dado un giro a su vida y ha hecho un voto de pobreza y se ha declarado como un extremista católico. Así es su vida.

 Foto: sensacine
Bug Hall alcanzó la fama en los 90, sin embargo, a sus 40 años reveló en una entrevista al Daily Mail que se "auto-canceló" de la industria del entretenimiento.

 Foto: X/@Bug_Hall
El famoso también realizó un voto de pobreza para vivir junto a su familia en condiciones mínimas, desconectado de las comodidades. Incluso renunció al dinero que ganó durante su carrera como actor infantil.

 Foto: X/@Bug_Hall
El actor que reside con su esposa y sus cinco hijos en una autocaravana instalada en un terreno de 80 acres en el norte de Arkansas. Donde cuenta con un pozo de agua y un generador.

Foto: X/@Bug_Hall
Bug Hall está casado desde 2017 con Jill de Groff, tienen cinco hijos que son educados en casa. “Vamos a desalentar firmemente que vayan a un instituto o a la universidad”. Incluso, reveló que una de sus hijas sueña con tener su propio convento.

Foto: X/@Bug_Hall
“Mi objetivo es mantener una vida lo más libre posible de cualquier necesidad de ingresos. Si surge una necesidad financiera, salgo a buscar algún trabajo o hago un trabajo ocasional, por efectivo, para cubrir esa necesidad”, confesó.

Foto: X/@Bug_Hall
Hall se declaró un "extremista católico radical". En las fotografías que comparte en sus redes sociales muestra su devoción a la virgen María y a Dios.

 Foto: X/@Bug_Hall
Confesó que su plan a corto plazo es vivir de forma autosustentable, construir una casa, instalar sistemas propios de plomería y electricidad y desarrollar una pequeña represa hidroeléctrica. Además, proyecta levantar una iglesia en el mismo terreno, para lo cual ha realizado trabajos ocasionales en construcción.

 Foto: X/@Bug_Hall
Antes de volverse un extremista católico, confesó que "vivía una vida de manipulación: de otras personas, en cómo les hablo, en las cosas que hago o produzco... incluyéndome a mí mismo, como adicto”.

 Foto: X/@Bug_Hall
No cabe duda que la decisión de vivir su vida de esa manera y compartirlo ha causado mucha preocupación entre sus seguidores.

 Foto: X/@Bug_Hall
