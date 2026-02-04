Voto de pobreza y extremista católico: así vive el actor que dio vida a "Alfalfa"

Bug Hall, conocido por su papel que dio vida al actor "Alfalfa" en la película "Los Pequeños Traviesos", le ha dado un giro a su vida y ha hecho un voto de pobreza y se ha declarado como un extremista católico. Así es su vida.
Bug Hall alcanzó la fama en los 90, sin embargo, a sus 40 años reveló en una entrevista al Daily Mail que se "auto-canceló" de la industria del entretenimiento.
El famoso también realizó un voto de pobreza para vivir junto a su familia en condiciones mínimas, desconectado de las comodidades. Incluso renunció al dinero que ganó durante su carrera como actor infantil.
El actor que reside con su esposa y sus cinco hijos en una autocaravana instalada en un terreno de 80 acres en el norte de Arkansas. Donde cuenta con un pozo de agua y un generador.
Bug Hall está casado desde 2017 con Jill de Groff, tienen cinco hijos que son educados en casa. “Vamos a desalentar firmemente que vayan a un instituto o a la universidad”. Incluso, reveló que una de sus hijas sueña con tener su propio convento.
“Mi objetivo es mantener una vida lo más libre posible de cualquier necesidad de ingresos. Si surge una necesidad financiera, salgo a buscar algún trabajo o hago un trabajo ocasional, por efectivo, para cubrir esa necesidad”, confesó.
Hall se declaró un "extremista católico radical". En las fotografías que comparte en sus redes sociales muestra su devoción a la virgen María y a Dios.
Confesó que su plan a corto plazo es vivir de forma autosustentable, construir una casa, instalar sistemas propios de plomería y electricidad y desarrollar una pequeña represa hidroeléctrica. Además, proyecta levantar una iglesia en el mismo terreno, para lo cual ha realizado trabajos ocasionales en construcción.
Antes de volverse un extremista católico, confesó que "vivía una vida de manipulación: de otras personas, en cómo les hablo, en las cosas que hago o produzco... incluyéndome a mí mismo, como adicto”.
No cabe duda que la decisión de vivir su vida de esa manera y compartirlo ha causado mucha preocupación entre sus seguidores.