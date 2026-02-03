De Waka Waka a "Las de la intuición": el posible repertorio de Shakira en El Salvador

Shakira se presentará cinco veces en el escenario del Estadio Jorge "Mágico" González, de El Salvador, entre el 7 y el 15 de febrero. El repertorio confirmado para "Las mujeres ya no lloran World Tour" incluye desde sus primeros éxitos hasta las colaboraciones más recientes que la mantienen en el gusto del público contemporáneo.
Siguiendo la ecuación de sus shows anteriores, el concierto abrirá con una intro caloris que dará paso a "La fuerte", uno de los temas más potentes de su repertorio.
La selección continúa con Girl Like Me, "Las de la intuición" y "Estoy aquí", este último un guiño directo a la época dorada del pop rock latino que marcó los años noventa.
La gira mundial que comenzó en noviembre de 2024 ha llevado a la intérprete de Hips Don't Lie por Estados Unidos y múltiples ciudades de Latinoamérica.
El formato del espectáculo contempla cambios de vestuario, pantallas LED de gran formato y una banda en vivo que acompaña cada transición musical.
Los efectos pirotécnicos y las proyecciones sincronizadas con la música forman parte de una producción que ha requerido más de 40 camiones de equipo técnico en cada ciudad visitada.
Entre los momentos esperados del show están las interpretaciones de "Te felicito" y "TQG", ambas canciones surgidas tras su separación del futbolista Gerard Piqué.
El repertorio también contempla "Monotonía" y la sesión número 53 con Bizarrap, que acumula más de 800 millones de reproducciones en plataformas digitales y se convirtió en un fenómeno viral durante 2023.
Los ritmos africanos llegarán con "Waka Waka", himno del Mundial de Sudáfrica 2010 que sigue siendo coreado en estadios de todo el mundo.
La champeta hace su aparición en el setlist junto a "Loca", mientras que "Chantaje" representa la fusión con sonidos urbanos que la cantante exploró durante su última década de producción musical.
El recorrido por su discografía incluye joyas como "Pies descalzos", "Antología" y "Ojos Así", canciones que consolidaron su carrera en el mercado hispanohablante antes de su salto al inglés. Whenever, Wherever, el tema que abrió las puertas del mercado anglosajón en 2001, tendrá su espacio garantizado en la segunda mitad del concierto.
La experiencia en vivo contempla además Objection (Tango), She Wolf y Don't Bother, tres propuestas que muestran la versatilidad artística de quien ha vendido más de 95 millones de discos a nivel mundial.
"Acróstico", dedicada a sus hijos Milán y Sasha, representa uno de los momentos más emotivos de la presentación según reportes de asistentes a fechas anteriores.
Aunque la producción no ha confirmado invitados especiales para las fechas salvadoreñas, el antecedente de colaboraciones espontáneas mantiene la expectativa entre los asistentes.