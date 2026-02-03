Acusan a Margot Robbie de "blanqueamiento cultural" por llevar un collar robado de India

Margot Robbie ha sido objeto de críticas tras asistir al estreno de 'Cumbres Borrascosas' en Los Angeles luciendo un collar de diamantes valorado en 5.7 millones de libras cuyo origen histórico genera polémica.
La actriz, que interpreta a Cathy en la nueva adaptación dirigida por Emerald Fennell, presentó la pieza como "el collar de Elizabeth Taylor", una atribución que ha desatado acusaciones de apropiación cultural, según reporta Daily Mail.
El diamante Taj Mahal, prestado por Cartier para la ocasión, fue originalmente un regalo del emperador mogol Jahangir a su esposa Nur Jahan en el siglo XVII. La joya pasó posteriormente a su hijo Shah Jahan, quien la obsequió a su esposa Mumtaz, en cuya memoria se erigió el célebre mausoleo indio.
La pieza llegó a Estados Unidos en circunstancias que varios historiadores califican como expolio, antes de que Richard Burton la adquiriera en 1972 como regalo de cumpleaños para Elizabeth Taylor.
"Este es el collar de Elizabeth Taylor. La auténtica Elizabeth Taylor. Es el diamante Taj Mahal, así que sentí que tenía mucha historia romántica y era apropiado para esta noche", declaró Robbie en la alfombra roja, según recoge Daily Mail.
La actriz, que combinó la joya con un vestido de encaje sin tirantes de Schiaparelli, añadió: "Son muchos diamantes esta noche, estamos trayendo el glamour de Hollywood".
Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales. "La película ya blanquea a un personaje del sur de Asia, y luego la actriz principal aparece usando joyería robada de India en el estreno", escribió un usuario en X. Otro comentó: "Margot Robbie llevó este collar de diamantes al estreno de 'Cumbres Borrascosas' y su aparición reabrió la discusión sobre celebridades occidentales que usan artículos patrimoniales tomados de India".
Robbie, de 35 años, interpreta a Cathy pese a tener 16 años más que el personaje en la obra original de Brontë. La película también ha enfrentado rechazo por la decisión de Fennell de ambientar la historia con vestuario contemporáneo, una elección que sectores de la audiencia han calificado de "inapropiada" para el clásico de la literatura inglesa.