Acusan a Margot Robbie de "blanqueamiento cultural" por llevar un collar robado de India

Robbie, de 35 años, interpreta a Cathy pese a tener 16 años más que el personaje en la obra original de Brontë. La película también ha enfrentado rechazo por la decisión de Fennell de ambientar la historia con vestuario contemporáneo, una elección que sectores de la audiencia han calificado de "inapropiada" para el clásico de la literatura inglesa.