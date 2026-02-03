Netflix revela las cifras de Bridgerton temporada 4: descenso frente a 2024 pero éxito consolidado

La cuarta temporada de Bridgerton ha debutado en Netflix con 39,7 millones de visualizaciones durante sus primeros cuatro días de emisión, según datos revelados por la plataforma de streaming.
La cifra, aunque significativa, representa un descenso del 12% respecto al lanzamiento de la tercera entrega en 2024, que alcanzó las 45.1 millones de vistas y estableció el mejor estreno en la historia de la serie.
A pesar de la caída inicial, Bridgerton mantiene su posición como uno de los productos de mayor éxito de Netflix. La tercera temporada, que llegó a la plataforma hace menos de un año, acumuló 106 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días y se situó como la novena serie en inglés más vista de la historia del servicio.
Permaneció además 11 semanas consecutivas en el top 10 de Netflix, lo que sugiere que la cuarta entrega podría seguir incrementando su audiencia en los próximos meses.
El estreno de la nueva temporada ha generado un efecto secundario notable: el regreso de las entregas anteriores al ranking de lo más visto. La primera temporada se colocó en el décimo puesto con 2.7 millones de visualizaciones, mientras que la tercera alcanzó el octavo lugar con la misma cifra.
Este fenómeno evidencia que los nuevos episodios impulsan a los espectadores a revisitar o descubrir las tramas previas de la familia Bridgerton.
La serie, producida por Shondaland y basada en las novelas de Julia Quinn, se ha consolidado como uno de los pilares del catálogo de Netflix desde su llegada en 2020.
Ambientada en la alta sociedad londinense durante la Regencia, el drama ha conseguido mantener el interés del público a través de cuatro temporadas, cada una centrada en las historias románticas de distintos miembros de la aristocrática familia.
El descenso en las cifras iniciales respecto a la temporada anterior plantea interrogantes sobre la capacidad de la franquicia para mantener su crecimiento exponencial, aunque los antecedentes sugieren que Bridgerton podría recuperar terreno conforme avancen las semanas.
Netflix no ha revelado aún cuándo se estrenará la quinta temporada, aunque la plataforma confirmó hace meses que la serie continuará desarrollando las historias de los hermanos Bridgerton restantes.