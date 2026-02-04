Sin Bandera lanza su séptimo álbum antes de su gira por 14 países, incluida Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Había algo pendiente en el camino de Sin Bandera. El dúo todavía guarda historias por contar. Casi cuatro años después de su última producción discográfica, el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García vuelven con "Escenas", su séptimo álbum de estudio, el mismo que los traerá a Honduras en mayo. La gira lleva el nombre del disco: diez canciones que se estrenan mañana 5 de febrero en plataformas digitales.
En conferencia de prensa ofrecida en Ciudad de México y transmitida para medios de toda Latinoamérica, el dúo explicó que el álbum nace de la necesidad de retratar los momentos que definen una vida. "Se llama Escenas por una razón. Estamos muy conscientes de cómo ha sido nuestra vida y las muchas escenas maravillosas que hemos podido vivir: como padres, como hijos, como amigos, como amantes... todas nuestras facetas como personas", explicó García.
La producción marca un cambio radical en su forma de trabajar. Por primera vez en su carrera, grabaron con una banda completa en vivo en Nashville, Tennessee. "Era de 'one, two, three, cha, cha, tarararara' y la mejor toma gana y vámonos", describió García sobre el proceso que reunió a músicos que han trabajado con John Mayer, Taylor Swift, Harry Styles, Keith Urban y Luke Bryan.
Schajris no ocultó la intensidad emocional del proyecto: "Fue un disco en el que terminábamos cada canción y era imposible no llorar. Fue un disco lacrimógeno, donde cada composición nos rompíamos en llanto de una emoción muy fuerte. Hay una canción que se llama Nació una Vida, olvídate. Estábamos así llorando, pero de mucha emoción".
El cantante argentino atribuyó buena parte de la profundidad del material al tema de la paternidad, experiencia que ambos han vivido en los últimos años. "Lo que nos juntó mucho o que nos pone mucho en sintonía en este disco también, creo que tiene que ver con la paternidad, ¿no? Es mucho esta experiencia que hemos tenido en los últimos 11, 12 años de tener hijos. También nos ha hecho entender mejor a los abuelos, a los papás, nuestros padres, la relación que tenemos con ellos, con los que ya se fueron, con los que todavía están", reflexionó García.
Una de las canciones más representativas del disco es "Estaré aquí", la primera que compusieron para el proyecto. "Es una canción que por eso nos hace llorar, porque lo hemos vivido. Es esta idea de las experiencias que empiezas a tener con tu hijo y le dices: 'Qué bueno que puedo estar y verte y levantarte para ir a la escuela y disfrutarte, porque un día ya no voy a estar. Entonces, trataré de dejarte lo mejor que pueda y lo más que pueda mientras esté vivo para que seas la persona feliz que quiero que seas'", detalló el compositor mexicano.
El álbum fue producido por Áureo Baqueiro, colaborador histórico del grupo, y Daniel "Vago" Galindo, originario de Mochis, Sinaloa, quien trabajó en cinco temas del disco. La producción vocal estuvo a cargo de García y Schajris, quienes además realizaron arreglos vocales inéditos en su trayectoria. "Hay una canción que se llama Incendio, que es un homenaje a Brian Wilson y los Beach Boys a nivel musical", destacó Schajris.
A 25 años de su formación, el dúo reflexionó sobre su evolución artística y personal. "Ha sido muy lindo volver a Sin Bandera ya con este conocimiento y con esta sensación de estar completo y de estar entero como artista también por mi cuenta, y él por su cuenta, y poder decir que realmente desde hace muchos años somos dos artistas que forman un grupo que es mucho más que los dos", afirmó García.
Schajris abundó sobre el aprendizaje adquirido durante los períodos en que cada uno desarrolló proyectos solistas: "El aprendizaje mayor para mí en los últimos ocho años ha sido ver el otro lado de esta industria musical, que es ser dueño de tu propia discográfica, que es ver qué está pasando en la cocina del restaurante. Comprender todo eso también me da una visión de lo difícil que es ser también una discográfica, que no es fácil, es un trabajo arduo".
El primer sencillo, "¿Qué culpa tiene ella?", alcanzó recientemente el primer lugar en la radio pop de México. El segundo corte, "Nunca", aborda el primer desamor desde una perspectiva madura. García describió el enfoque del disco como directo y sin artificios: "Tratamos de retratar la escena lo más directamente posible, casi digamos que raya en el documental más que en el cine. Tratamos de recordar estos momentos y transmitir lo más posible la sensación que tuvimos cuando nos pasó".
Sobre la vigencia del grupo y su conexión con nuevas generaciones, Schajris reveló datos sorprendentes: "En la gira pasada, frecuentemente hacíamos el ejercicio de preguntarle al público siempre cada noche: 'Levanten la mano los que nos están viendo por primera vez'. Y levantaban la mano muchos chicos de veintitantos. El 70%, 80% de la audiencia nos veía por primera vez".
García complementó esta reflexión con una observación sobre cómo las nuevas generaciones consumen música: "Los chicos están volviendo a escuchar la música, no necesariamente sabiendo muy bien qué está pasando, pero sí descubriendo música de todas las épocas y de todos los géneros, lo cual creo que abre mucho la posibilidad a que la nueva generación no tenga prejuicios contra la balada, o prejuicios contra el rock, o prejuicios contra el hip hop, sino que lo acepten todo más por un lado de si les llega emocionalmente de alguna forma o no".
El inicio de "Escenas Tour 2026"
El Escenas Tour 2026 arranca el 13 de febrero en Buenos Aires, Argentina, con una fecha ya agotada, y recorrerá 14 países. La gira llegará a Honduras el 30 de abril en Expocentro de San Pedro Sula y el 2 de mayo en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa. "Estamos en un momento donde no nos queda más que agradecer a la gente que sigue ahí. Cada vez que empieza una gira Sin Bandera otra vez, me vuelve a sorprender de una manera maravillosa la presencia de la gente en tantos países", expresó Schajris.
El cantante argentino también se refirió a la naturaleza de sus presentaciones en vivo: "Creo que probablemente es el mejor show que hemos hecho en nuestras vidas. No solo por la cantidad de canciones que tenemos después de estos 26 años, sino también por el estado en el que nos encontramos nosotros: de agradecimiento, de gozo. Los músicos que tenemos, es una banda madura, muy profesional con un gran sonido".
Consultados sobre su filosofía musical en una industria dominada por grandes producciones, Schajris defendió su enfoque orgánico: "Tocar instrumentos sin autotune, en vivo, sin click, sin secuencias, es un statement, es una declaración de amor por el arte orgánico. Nos gusta la manera que lo hacemos, nos gusta".
García añadió: "Creemos en la canción, creo que siempre hemos creído mucho en eso, en el poder que tiene una canción. Antes de producirla y antes de entrar al estudio y antes de ponerla en un show, si la canción te emociona, si te hace vibrar, si te hace sentir algo... esa materia prima que es la canción ha sido siempre y sigue siendo eje de lo que hacemos".
Con dos Latin Grammy —Mejor Álbum Vocal Pop por Sin Bandera y De Viaje—, más de 12 billones de reproducciones en plataformas digitales y 3 billones de visualizaciones en YouTube, el dúo se mantiene como referente del pop en español. "Es lo más grande y lo más importante que te puede pasar, es que alguien haga parte de su vida tu música y que alguien haya vivido algo importante en su vida con tu canción", concluyó Schajris sobre el legado que han construido a lo largo de 25 años.