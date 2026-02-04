Sin Bandera lanza su séptimo álbum antes de su gira por 14 países, incluida Honduras

En conferencia de prensa ofrecida en Ciudad de México y transmitida para medios de toda Latinoamérica, el dúo explicó que el álbum nace de la necesidad de retratar los momentos que definen una vida. "Se llama Escenas por una razón. Estamos muy conscientes de cómo ha sido nuestra vida y las muchas escenas maravillosas que hemos podido vivir: como padres, como hijos, como amigos, como amantes... todas nuestras facetas como personas", explicó García.

Tegucigalpa, Honduras.- Había algo pendiente en el camino de Sin Bandera . El dúo todavía guarda historias por contar. Casi cuatro años después de su última producción discográfica, el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García vuelven con "Escenas" , su séptimo álbum de estudio, el mismo que los traerá a Honduras en mayo . La gira lleva el nombre del disco: diez canciones que se estrenan mañana 5 de febrero en plataformas digitales.

La producción marca un cambio radical en su forma de trabajar. Por primera vez en su carrera, grabaron con una banda completa en vivo en Nashville, Tennessee. "Era de 'one, two, three, cha, cha, tarararara' y la mejor toma gana y vámonos", describió García sobre el proceso que reunió a músicos que han trabajado con John Mayer, Taylor Swift, Harry Styles, Keith Urban y Luke Bryan.

Schajris no ocultó la intensidad emocional del proyecto: "Fue un disco en el que terminábamos cada canción y era imposible no llorar. Fue un disco lacrimógeno, donde cada composición nos rompíamos en llanto de una emoción muy fuerte. Hay una canción que se llama Nació una Vida, olvídate. Estábamos así llorando, pero de mucha emoción".

El cantante argentino atribuyó buena parte de la profundidad del material al tema de la paternidad, experiencia que ambos han vivido en los últimos años. "Lo que nos juntó mucho o que nos pone mucho en sintonía en este disco también, creo que tiene que ver con la paternidad, ¿no? Es mucho esta experiencia que hemos tenido en los últimos 11, 12 años de tener hijos. También nos ha hecho entender mejor a los abuelos, a los papás, nuestros padres, la relación que tenemos con ellos, con los que ya se fueron, con los que todavía están", reflexionó García.

Una de las canciones más representativas del disco es "Estaré aquí", la primera que compusieron para el proyecto. "Es una canción que por eso nos hace llorar, porque lo hemos vivido. Es esta idea de las experiencias que empiezas a tener con tu hijo y le dices: 'Qué bueno que puedo estar y verte y levantarte para ir a la escuela y disfrutarte, porque un día ya no voy a estar. Entonces, trataré de dejarte lo mejor que pueda y lo más que pueda mientras esté vivo para que seas la persona feliz que quiero que seas'", detalló el compositor mexicano.

El álbum fue producido por Áureo Baqueiro, colaborador histórico del grupo, y Daniel "Vago" Galindo, originario de Mochis, Sinaloa, quien trabajó en cinco temas del disco. La producción vocal estuvo a cargo de García y Schajris, quienes además realizaron arreglos vocales inéditos en su trayectoria. "Hay una canción que se llama Incendio, que es un homenaje a Brian Wilson y los Beach Boys a nivel musical", destacó Schajris.

A 25 años de su formación, el dúo reflexionó sobre su evolución artística y personal. "Ha sido muy lindo volver a Sin Bandera ya con este conocimiento y con esta sensación de estar completo y de estar entero como artista también por mi cuenta, y él por su cuenta, y poder decir que realmente desde hace muchos años somos dos artistas que forman un grupo que es mucho más que los dos", afirmó García.

Schajris abundó sobre el aprendizaje adquirido durante los períodos en que cada uno desarrolló proyectos solistas: "El aprendizaje mayor para mí en los últimos ocho años ha sido ver el otro lado de esta industria musical, que es ser dueño de tu propia discográfica, que es ver qué está pasando en la cocina del restaurante. Comprender todo eso también me da una visión de lo difícil que es ser también una discográfica, que no es fácil, es un trabajo arduo".

El primer sencillo, "¿Qué culpa tiene ella?", alcanzó recientemente el primer lugar en la radio pop de México. El segundo corte, "Nunca", aborda el primer desamor desde una perspectiva madura. García describió el enfoque del disco como directo y sin artificios: "Tratamos de retratar la escena lo más directamente posible, casi digamos que raya en el documental más que en el cine. Tratamos de recordar estos momentos y transmitir lo más posible la sensación que tuvimos cuando nos pasó".