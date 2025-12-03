  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?

Desde figuras urbanas como Kapó y Jowell & Randy, hasta intérpretes más románticos al estilo de Mon Laferte y Sin Bandera, la lista de conciertos ha ido creciendo

  • 03 de diciembre de 2025 a las 17:02
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
1 de 12

Unos con fechas ya confirmadas y otros en proceso de ofrecer más detalles, estos artistas musicales se presentarían en Honduras en algún momento del próximo año.

 Fotos: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
2 de 12

Tras un primer concierto con un lleno total en el Nacional de Ingenieros Coliseum, Mon Laferte hará una segunda visita a Honduras en 2026. La chilena se presentará en vivo el 18 de abril en el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH, en Tegucigalpa.

 Foto: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
3 de 12

En cuanto a artistas urbanos, los reguetoneros favoritos de la "vieja escuela" del género estarán de vuelta. Jowell & Randy serán los artistas principales de la Party de Verano 2026. El evento se llevará a cabo el 21 de marzo en el Estadio "Chochi" Sosa de la capital de Honduras.

 Foto: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
4 de 12

Justo a esta misma festividad se sumará el colombiano Kapó, quien este 2025 trajo su "UWAIE" y demás hits en concierto a Tegucigalpa.

 Foto: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
5 de 12

Aún sin fecha anunciada, pero con un concierto ya confirmado figura el colombiano Ryan Castro, intérprete de temas como "Dónde", "Mujeriego" y "Jordan".

 Foto: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
6 de 12

A un par de días de su concierto en Tegucigalpa, Sebastián Yatra ya agendó una nueva visita al país. El colombiano estará de regreso el 10 de mayo.

 Foto: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
7 de 12

El puertorriqueño Guaynaa traerá su "Rebota" y sus demás éxitos musicales a Honduras próximamente.

 Foto: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
8 de 12

Luego de un aplaudido show en 2023, Ricardo Montaner ha incluido a Honduras dentro de su nueva gira por Latinoamérica. Los detalles del evento aún no han sido revelados.

 Foto: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
9 de 12

En una segunda oportunidad, luego de su exitoso concierto en 2024, los músicos de Sin Bandera volverán a suelo catracho. Esta vez habrá doble cita: en Tegucigalpa y en San Pedro Sula.

 Foto: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
10 de 12

Recientemente, el anuncio de que Grupo Frontera llegará a Honduras ha emocionado a los fans del regional mexicano, que esperan poder corear junto a ellos sus sencillos "Que vuelas", "No se va" y "Un x100to".

 Foto: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
11 de 12

En esa línea, una próxima presentación de Grupo Firme ha acabado de desatar la euforia entre los seguidores del género. Los detalles serán revelados en las semanas siguientes.

 Foto: Instagram.
Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?
12 de 12

Y al menos como una esperanza hasta ahora, el regreso de la "Loba" mayor sería un hito en el país. La colombiana confirmó que vendrá a Centroamérica en 2026, por lo que su manada anhela que una de esas paradas incluya a Honduras.

 Foto: Instagram.
Cargar más fotos