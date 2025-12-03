Conciertos en Honduras: ¿Qué artistas llegarán al país en 2026?

Unos con fechas ya confirmadas y otros en proceso de ofrecer más detalles, estos artistas musicales se presentarían en Honduras en algún momento del próximo año.
Tras un primer concierto con un lleno total en el Nacional de Ingenieros Coliseum, Mon Laferte hará una segunda visita a Honduras en 2026. La chilena se presentará en vivo el 18 de abril en el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH, en Tegucigalpa.
En cuanto a artistas urbanos, los reguetoneros favoritos de la "vieja escuela" del género estarán de vuelta. Jowell & Randy serán los artistas principales de la Party de Verano 2026. El evento se llevará a cabo el 21 de marzo en el Estadio "Chochi" Sosa de la capital de Honduras.
Justo a esta misma festividad se sumará el colombiano Kapó, quien este 2025 trajo su "UWAIE" y demás hits en concierto a Tegucigalpa.
Aún sin fecha anunciada, pero con un concierto ya confirmado figura el colombiano Ryan Castro, intérprete de temas como "Dónde", "Mujeriego" y "Jordan".
A un par de días de su concierto en Tegucigalpa, Sebastián Yatra ya agendó una nueva visita al país. El colombiano estará de regreso el 10 de mayo.
El puertorriqueño Guaynaa traerá su "Rebota" y sus demás éxitos musicales a Honduras próximamente.
Luego de un aplaudido show en 2023, Ricardo Montaner ha incluido a Honduras dentro de su nueva gira por Latinoamérica. Los detalles del evento aún no han sido revelados.
En una segunda oportunidad, luego de su exitoso concierto en 2024, los músicos de Sin Bandera volverán a suelo catracho. Esta vez habrá doble cita: en Tegucigalpa y en San Pedro Sula.
Recientemente, el anuncio de que Grupo Frontera llegará a Honduras ha emocionado a los fans del regional mexicano, que esperan poder corear junto a ellos sus sencillos "Que vuelas", "No se va" y "Un x100to".
En esa línea, una próxima presentación de Grupo Firme ha acabado de desatar la euforia entre los seguidores del género. Los detalles serán revelados en las semanas siguientes.
Y al menos como una esperanza hasta ahora, el regreso de la "Loba" mayor sería un hito en el país. La colombiana confirmó que vendrá a Centroamérica en 2026, por lo que su manada anhela que una de esas paradas incluya a Honduras.