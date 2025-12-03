¿Qué ha pasado con Alexa Demie, "Maddy Pérez" en Euphoria?

Alexa Demie ha estado un poco “fuera del radar” en comparación con otros miembros de Euphoria. Tras el anuncio de la fecha de estreno de la nueva temporada de la serie, la curiosidad de los fans sobre ella ha vuelto a resurgir.
Es claro que, a diferencia de lo que ha sucedido con sus compañeros de reparto (como Jacob Elordi y Sydney Sweeney), la situación de Alexa Demie en los últimos años ha sido un poco misteriosa para muchos.
Está confirmado que la actriz regresó al set para la temporada 3 de la serie de HBO. Hay imágenes suyas rodando, y pistas de que su personaje tendrá un arco interesante con más madurez.
Se han visto fotos recientes de Alexa en el set de la tercera entrega. También filmando junto a Sydney Sweeney, lo que alimenta la expectativa de escenas importantes entre Maddy y Cassie.
Según algunas fuentes Rosalía ha forjado una buena conexión con Alexa durante el rodaje. Esto podría indicar que su papel en la T3 va a estar bastante presente y que su personaje podría seguir desarrollándose con fuerza.
Su baja visibilidad pública podría ser parte de una estrategia deliberada: ella misma ha reflejado que prefiere esperar por proyectos significativos en lugar de saturar su carrera.
Según varios medios, Demie ha estado relativamente ausente en términos de nuevos proyectos grandes. Incluso, su actividad pública es muy limitada: desde 2022 ha hecho pocas apariciones en redes sociales.
Aunque HBO dio permiso a los actores para que buscaran otras oportunidades durante la pausa de Euphoria, en el caso de Alexa no se han concretado muchos lanzamientos importantes.
Tuvo un cameo muy breve en la serie controversial The Idol. Y se rumoreó que iba a lanzar una marca de moda, belleza y accesorios, y también un filme sobre la vida de su madre, pero no hay señales claras de que esos proyectos hayan avanzado.
En entrevistas Demie ha mencionado que está trabajando en un “proyecto musical personal”, lo cual encajaría con sus intentos anteriores de una carrera como cantante.
Ha dicho en el pasado que, antes de Euphoria, estaba pensando en dejar la actuación, porque le costaba muchísimo conseguir papeles.
Ha expresado su frustración con los estereotipos en Hollywood: siente que muchos papeles protagonizados se van a actrices rubias o de “perfil estándar”, y que las mujeres latinas/mestizas tienen menos oportunidades.
Su carácter reservado también ha sido muy mencionado: prefiere mantener su vida privada, lo que la aleja un poco del foco mediático.
Algunos fans especulan que con el salto de tiempo (anunciado para la T3) Maddy podría estar trabajando en Hollywood, posiblemente en una agencia de talento o con “side hustles”, como ha dicho el creador de la serie.
También han circulado rumores de que su personaje podría tener alguna conexión con clubs nocturnos o “trabajos alternativos”, lo cual le daría una nueva dimensión más adulta.
Además, en redes algunos dicen que ha sido muy consciente al elegir sus próximos pasos: no simplemente quiere protagonismo, sino roles que tengan peso y significado.