Euphoria regresa a HBO: Revelan fecha de estreno de la tercera temporada

Luego de cuatro años desde la segunda entrega, la serie mostrará no solo a los personajes que conocimos en la secundaria, sino cómo se enfrentan al mundo siendo adultos

  • 03 de diciembre de 2025 a las 14:44
La producción de la temporada 3 enfrentó varios desafíos, entre ellos demoras por huelgas y otros compromisos creativos. Finalmente, HBO ha anunciado una fecha oficial para el regreso de esta historia.

 Foto: Instagram.
Euphoria es una de las series más influyentes de su generación: delicada, provocadora y visualmente potente. Es por ello que su popularidad no sorprende, y este regreso hace más que emocionar.

 Foto: Instagram.
La tercera entrega ya estaba confirmada desde hace mucho, pero la fecha de estreno recién fue anunciada: será en abril de 2026, según publicó HBO este miércoles.

 Foto: Instagram.
La espera entre temporadas ha sido significativa, lo que genera mucha expectativa: no solo por los conflictos emocionales de los personajes, sino también por cómo podría evolucionar su diseño visual y estético.

 Foto: Instagram.
Cabe recordar que se ha reportado un salto temporal en la trama para la nueva entrega, lo que podría llevar la historia más allá del contexto de la secundaria.

 Foto: Instagram.
La producción de esta tercera parte culminó recientemente: el rodaje arrancó en febrero de 2025 y, según informan medios, se extendió durante nueve meses.

 Foto: Instagram.
El propio jefe de HBO, Casey Bloys, ya había señalado en entrevistas que, aunque no existía una fecha exacta, el regreso sería en la “primavera de 2026”.

 Foto: Instagram.
Además, se ha comentado que la nueva temporada podría tener un tono más “film noir”, algo que apunta a una evolución estilística y narrativa.

 Foto: Instagram.
Uno de los cambios más significativos va a ser el elenco: sí vuelven figuras clave como Zendaya (Rue), Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow, entre otros.

 Foto: Instagram.
Pero también se suman nombres nuevos que prometen sacudir la dinámica del show: se habla de Sharon Stone, Natasha Lyonne, Trisha Paytas y Eli Roth.

 Foto: Instagram.
Por otro lado, algunos personajes ya no volverán: Barbie Ferreira confirmó que su Kat no estará, y tampoco regresará Storm Reid, quien interpretó a Gia. Por supuesto, la muerte de Angus Cloud en 2023 dejó un vacío significativo tanto para la producción como para la historia.

 Foto: Instagram.
Este regreso de Euphoria no solo representa una nueva entrega de su drama teen, sino también un renacer: luego de cuatro años desde la segunda temporada, la serie se prepara para mostrar no solo a los personajes que conocimos en la escuela, sino cómo se enfrentan al mundo exterior ya crecidos.

 Foto: Instagram.
