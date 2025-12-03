Euphoria regresa a HBO: Revelan fecha de estreno de la tercera temporada

La producción de la temporada 3 enfrentó varios desafíos, entre ellos demoras por huelgas y otros compromisos creativos. Finalmente, HBO ha anunciado una fecha oficial para el regreso de esta historia.
Euphoria es una de las series más influyentes de su generación: delicada, provocadora y visualmente potente. Es por ello que su popularidad no sorprende, y este regreso hace más que emocionar.
La tercera entrega ya estaba confirmada desde hace mucho, pero la fecha de estreno recién fue anunciada: será en abril de 2026, según publicó HBO este miércoles.
La espera entre temporadas ha sido significativa, lo que genera mucha expectativa: no solo por los conflictos emocionales de los personajes, sino también por cómo podría evolucionar su diseño visual y estético.
Cabe recordar que se ha reportado un salto temporal en la trama para la nueva entrega, lo que podría llevar la historia más allá del contexto de la secundaria.
La producción de esta tercera parte culminó recientemente: el rodaje arrancó en febrero de 2025 y, según informan medios, se extendió durante nueve meses.
El propio jefe de HBO, Casey Bloys, ya había señalado en entrevistas que, aunque no existía una fecha exacta, el regreso sería en la “primavera de 2026”.
Además, se ha comentado que la nueva temporada podría tener un tono más “film noir”, algo que apunta a una evolución estilística y narrativa.
Uno de los cambios más significativos va a ser el elenco: sí vuelven figuras clave como Zendaya (Rue), Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie y Maude Apatow, entre otros.
Pero también se suman nombres nuevos que prometen sacudir la dinámica del show: se habla de Sharon Stone, Natasha Lyonne, Trisha Paytas y Eli Roth.
Por otro lado, algunos personajes ya no volverán: Barbie Ferreira confirmó que su Kat no estará, y tampoco regresará Storm Reid, quien interpretó a Gia. Por supuesto, la muerte de Angus Cloud en 2023 dejó un vacío significativo tanto para la producción como para la historia.
Este regreso de Euphoria no solo representa una nueva entrega de su drama teen, sino también un renacer: luego de cuatro años desde la segunda temporada, la serie se prepara para mostrar no solo a los personajes que conocimos en la escuela, sino cómo se enfrentan al mundo exterior ya crecidos.