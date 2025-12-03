Shin Fujiyama se somete a cirugía: "Llego el día, mi gente"

Hoy miércoles 3 de diciembre los cientos de miles de seguidores de Shin Fujiyama se encontraron con la noticia de que su influencer favorito se encuentra hospitalizado. ¿Qué pasa con él?
"Llegó el día, mi gente. Hoy me operaré de la rodilla derecha la cual está totalmente destrozada por tantos retos. Estoy un poco nervioso y asustado, ya que posiblemente nunca más vuelva a correr", escribió el japonés en un primer mensaje.
"Pero tengo la fe en Dios de que los doctores harán un buen trabajo. Muchas gracias a todos por sus buenos deseos, al salir del quirófano estaré leyendo sus mensajes, deséenme suerte", posteó el filántropo radicado en Honduras.
Como era de esperarse, la comunidad de Shin se manifestó rápidamente en sus redes sociales, enviándole los mejores deseos y una pronta recuperación al creador de contenido que durante años ha sido ejemplo de ayuda comunitaria.
"Empieza la operación de Shin, esperamos que todo salga bien" fue un segundo mensaje publicado en su cuenta de Instagram y reposteado en sus demás canales.
El japonés-estadounidense venía manifestando una fuerte dolencia en esta parte de su cuerpo desde hace un tiempo, hasta que finalmente decidió compartir con sus fans que había tomado la decisión de actuar y finalmente someterse a la operación.
Tras apenas unas horas de compartido el anuncio de que la cirugía había dado inicio, la inquietud tuvo un freno cuando desde la misma red su equipo posteó: "Todo un éxito la operación de Shin. Ahora toca esperar que despierte para ser trasladado al cuarto de descanso".
"Esto fue un poco de la operación de Shin. Aquí podemos ver cómo le realizan algunos agujeros en el hueso para hacer microfracturas que ayudarán a generar nuevo tejidos de cartílago y así reparar la lesión. Es un método muy nuevo pero especial para deportistas" continuó una última publicación.
Los seguidores del filántropo, que recientemente celebró la construcción de la escuela #100 en Honduras por medio de su gestión y la ayuda económica que ha recibido para llevar a cabo esta noble misión en pro de la educación infantil, festejan que su bien llamado héroe esté librando esta batalla.
Esperan, además, que próximamente él mismo pueda narrar esta vivencia y, una vez recuperado, pueda seguir compartiendo su propósito de actuar en beneficio de los niños, la educación y el servicio comunitario.