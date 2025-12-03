Five Nights at Freddy's 2: fecha de estreno, tráiler y reparto oficial de la secuela de terror

La productora ha establecido el 4 de diciembre de 2025 como fecha oficial de lanzamiento en salas de cine, según información publicada en el portal web de la película.
La confirmación llega casi dos años después del debut de la primera entrega, que superó los 290 millones de dólares en taquilla mundial.
El primer avance de 'Five Nights at Freddy's 2' muestra una ambientación que expande el universo establecido en la película anterior.
Las imágenes presentan instalaciones industriales, iluminación tenue y la característica presencia de figuras mecánicas que funcionan como elementos centrales del terror.
La pieza promocional mantiene la estética que definió la franquicia en su salto a la pantalla grande: espacios claustrofóbicos, atmósfera opresiva y la amenaza constante de los animatrónicos fuera de control.
El elenco oficial anunciado incluye a Josh Hutcherson, quien retoma su papel protagónico, y a Matthew Lillard, que regresa como William Afton. También forman parte del reparto Elizabeth Lail y Piper Rubio.
Emma Tammi dirige nuevamente la adaptación del videojuego. La cineasta estadounidense vuelve tras las cámaras después de haber establecido el tono cinematográfico de la franquicia. Tammi trabajará nuevamente con un guion basado en la propiedad intelectual creada por Scott Cawthon, cuyo videojuego original se lanzó en 2014 y generó una base de seguidores millonaria.
El presupuesto de producción no ha sido revelado oficialmente, aunque se espera una inversión superior a los 20 millones de dólares que costó la primera entrega.