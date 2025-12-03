Five Nights at Freddy's 2: fecha de estreno, tráiler y reparto oficial de la secuela de terror

Emma Tammi dirige nuevamente la adaptación del videojuego. La cineasta estadounidense vuelve tras las cámaras después de haber establecido el tono cinematográfico de la franquicia. Tammi trabajará nuevamente con un guion basado en la propiedad intelectual creada por Scott Cawthon, cuyo videojuego original se lanzó en 2014 y generó una base de seguidores millonaria.