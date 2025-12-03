Florence Pugh confiesa que se arrepiente de haber filmado esta película

En una reciente entrevista con el periodista Louis Theroux, la actriz británica Florence Pugh hizo una confesión honesta y sincera: hay una película en su filmografía de la que desearía no haber formado parte.
Pugh explicó que aceptó ese papel en una etapa temprana de su carrera porque, simplemente, lo necesitaba: “Cuando era más joven y necesitaba dinero... pensé: ‘obviamente esto está genial’. Y luego llegué allí y no lo era”, dijo.
Se trata de Malevolent, un filme de terror sobrenatural estrenado en 2018.
En la película, la actriz interpreta a Angela Sayers, junto al actor Ben Lloyd-Hughes. La trama gira alrededor de dos hermanos estafadores que fingen comunicar con los muertos, hasta que se enfrentan a fenómenos paranormales reales.
Lo interesante es que, según ella misma admitió, nunca más ha visto la película desde que la filmó. “Probablemente sea la única película que desearía no haber hecho nunca. Creo que todo el mundo tiene una de esas películas”, comentó.
Su confesión no es solo una crítica al proyecto, sino también una reflexión muy realista sobre los inicios difíciles en el mundo actoral. En su conversación con Theroux, Pugh dejó claro que, en aquel momento, su prioridad no era necesariamente la calidad artística del guion, sino la estabilidad: “necesitaba el dinero”.
Además, ha señalado que su forma de elegir papeles ha cambiado mucho desde entonces. Ahora, lo que la atrae de un guion es algo que la asuste pero que también la rete: “tiene que haber un momento en el guion en el que no tenga miedo del horror, sino que tenga miedo de si seré capaz de hacerlo”, comentó.
Aunque Pugh lamenta esa película en particular, su carrera ha dado un giro impresionante desde entonces. Tras Malevolent, protagonizó varios proyectos que hoy son hitos en su filmografía.
Entre los más recientes y ambiciosos, Pugh está programada para regresar en Avengers: Doomsday como Yelena Belova.
Fighting With My Family (2019) es una comedia dramática con la que se ganó mayor reconocimiento por su versatilidad.
Midsommar, de 2019, le representó un papel muy intenso que ella misma ha dicho que la “llevó al límite emocional”.
Con Little Women (2019) su actuación recibió elogios y consolidó su reputación como actriz seria.
Y tras su aplaudida interpretación en la secuela, Pugh también interpretará a la princesa Irulan en Dune: Part Three.
Este recorrido evidencia que, aunque tuvo un episodio que no le satisfizo, Pugh no solo aprendió de esa experiencia, sino que supo utilizarla como parte de su crecimiento profesional.