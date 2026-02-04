De Bill Gates a la princesa Mette-Marit, la sombra de Jeffrey Epstein no desaparece

Los Ángeles, Estados Unidos.- La caída del príncipe Andrés de Inglaterra tras su vinculación directa con Jeffrey Epstein es un eco que no se acaba, hay otras figuras relevantes que tienen como compañía la sombra del empresario. Es sombra aparece cada vez que salen a la luz millones de archivos que dejan en claro los vínculos del empresario estadounidense muerto en 2019 antes de su juicio por tráfico sexual de menores, algo que ahora su círculo alega desconocer, aunque las pruebas están sobre la mesa.





Bill Gates, el arrepentido

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas nuevas de archivos de Epstein, y Bill Gates tiene su parte en la información. En el lote que incluye más de 2,000 videos y 180,000 imágenes, también hay correos electrónicos que comprometen al magnate tecnológico. Melinda French Gates, la exesposa del multimillonario, hizo alusión a la "porquería" en su matrimonio, puesto que se revelaron correos en los que queda en evidencia que su exesposo tuvo relaciones con "chicas rusas" y adquirió una enfermedad de transmisión sexual, por lo que se contemplaba suministrarle antibióticos a Melinda en el caso de que se contagiara. Estos son borradores de correos encontrados en la cuenta de Epstein, a lo que Gates ha respondido diciendo que el empresario, examigo y exsocio lo que quería era extorsionarlo o difamarlo, y calificó la información de "absolutamente absurda y completamente falsa". Gates y Epstein se conocieron en 2011, el magnate dice que cenaron varias veces pero que su relación era sobre negocios y donaciones para la salud mundial. "Fue una tontería pasar tiempo con él. Fui una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido", dice Gates. Melinda French Gates ha expresado que su exesposo tiene preguntas que responder sobre su relación con Epstein.

Mette-Marit, la distraída