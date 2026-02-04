De Bill Gates a la princesa Mette-Marit, la sombra de Jeffrey Epstein no desaparece

Los Ángeles, Estados Unidos.- La caída del príncipe Andrés de Inglaterra tras su vinculación directa con Jeffrey Epstein es un eco que no se acaba, hay otras figuras relevantes que tienen como compañía la sombra del empresario.
Es sombra aparece cada vez que salen a la luz millones de archivos que dejan en claro los vínculos del empresario estadounidense muerto en 2019 antes de su juicio por tráfico sexual de menores, algo que ahora su círculo alega desconocer, aunque las pruebas están sobre la mesa.
Bill Gates, el arrepentido
El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de páginas nuevas de archivos de Epstein, y Bill Gates tiene su parte en la información.
En el lote que incluye más de 2,000 videos y 180,000 imágenes, también hay correos electrónicos que comprometen al magnate tecnológico.
Melinda French Gates, la exesposa del multimillonario, hizo alusión a la "porquería" en su matrimonio, puesto que se revelaron correos en los que queda en evidencia que su exesposo tuvo relaciones con "chicas rusas" y adquirió una enfermedad de transmisión sexual, por lo que se contemplaba suministrarle antibióticos a Melinda en el caso de que se contagiara.
Estos son borradores de correos encontrados en la cuenta de Epstein, a lo que Gates ha respondido diciendo que el empresario, examigo y exsocio lo que quería era extorsionarlo o difamarlo, y calificó la información de “absolutamente absurda y completamente falsa”.
Gates y Epstein se conocieron en 2011, el magnate dice que cenaron varias veces pero que su relación era sobre negocios y donaciones para la salud mundial.
"Fue una tontería pasar tiempo con él. Fui una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido", dice Gates.
Melinda French Gates ha expresado que su exesposo tiene preguntas que responder sobre su relación con Epstein.
Mette-Marit, la distraída
En esa nueva ola de información comprometedora en una de los casos más sonados de los últimos años, también surge otro nombre: Mette-Marit, la princesa heredera de Noruega.
Su nombre aparece mencionado casi mil veces en las comunicaciones que Epstein tuvo con ella y con otras personas con las que habló de ella.
"No es la típica royal, es retorcida”, dice Epstein en uno de los correos.
Esto ha sacudido a la casa real noruega, puesto que la información revelada no es un asunto menor.
La princesa y el empresario tenían una relación amistosa cercana, se percibe en sus comunicaciones aprecio y hasta coqueteo.
La esposa del príncipe Haakon Magnus de Noruega, visitó la residencia de Epstein en Palm Beach (EUA), que está registrada como una de las propiedades donde se llevaron a cabo abusos a niñas menores de edad.
“Siempre me haces sonreír... me haces cosquillas en el cerebro”, "Me muero de aburrimiento. Ven a salvarnos”, son algunos de los mensajes entre los que también está una conversación que hace referencia a que Epstein estaba "cazando" esposas, "París está interesante, pero prefiero a las escandinavas”, dice, a lo que Mette-Marit responde: “... París es bueno para el adulterio. Las esposas escandinavas son mejor material”. En otra conversación escribe: “Todavía estoy intentando superar el shock de que estés buscando esposa”.
En algunos de los intercambios la princesa menciona a su hijo Marius Borg, que actualmente enfrenta un juicio por violación y otros cargos.
Ante esta información que compromete la moral de la casa real noruega, la princesa ha dicho que se hace responsable de sus acciones, y también asume la responsabilidad de no investigar mejor el trasfondo de Epstein y "no darme cuenta lo suficientemente rápido de la clase de persona que era”.
La princesa reconoce también su “escaso juicio” y “vergüenza”, un mensaje a modo de disculpas, unas que ya había ofrecido en 2019 por su vínculo con el empresario estadounidense.
Mientras tanto, la casa real Noruega a desactivado los mensajes en sus redes sociales, y cancelado el viaje que la princesa tenía previsto con sus hijos.
Todavía hay mucha tela que cortar en este caso que involucra a políticos, empresarios, realeza y figuras del entretenimiento.