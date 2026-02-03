Hijo de la princesa de Noruega se declara inocente de violación pero admite agresiones y tráfico de drogas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, se declaró este martes en un juicio en Oslo no culpable de los cargos de violación, maltrato y filmar sin consentimiento a varias mujeres, pero admitió haber cometido agresiones y otros delitos menos graves. Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, reconoció un caso de agresión a una mujer y, parcialmente, otro de comportamiento desconsiderado, así como amenazas.

También admitió haber transportado varios kilos de marihuana para un tercero, quebrantar la prohibición de visita a una persona y varios delitos de tráfico, según la televisión pública noruega 'NRK'. El juicio está sometido a numerosas restricciones, que incluyen la prohibición de mostrar imágenes del acusado -hijo de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon de Noruega- y limitan la reproducción de testimonios y de algunas pruebas.

Supuesta violación en residencia de príncipes

Supuesta violación en residencia de príncipes

La acusación incluye 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, infracción grave de la ley de narcóticos, daños, alteración del orden público y de tráfico. La primera vista incluyó el testimonio de una de las cuatro mujeres que la Fiscalía cree que fueron violadas por Høiby en el sótano de Skaugum -residencia de los príncipes herederos-, donde el joven vivía, después de fiestas, mientras dormían, y usando como prueba vídeos grabados por él mismo y encontrados en dispositivos digitales suyos. La joven, cuya identidad ha sido protegida, acudió a una fiesta en diciembre de 2018, en la que admitió haber bebido bastante y tener un "gran agujero negro" sobre el transcurso de la noche, aunque dudó de que Høiby pudiera haber abusado de ella, según recogió la agencia 'NTB'. "Pienso que es surrealista estar aquí, es abrumador. No quiero llorar, creo que todo es muy desagradable. Es injusto que me hayan involucrado en todo esto", dijo la joven.

Høiby ha admitido con anterioridad tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos. La Justicia noruega decretó el lunes prisión preventiva de cuatro semanas para Høiby -que según 'NTB' estuvo hospitalizado desde el domingo debido a motivos desconocidos- por nuevos delitos de agresiones y amenazas que están siendo investigados.

Høiby empezará a declarar este miércoles