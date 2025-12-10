¿Qué personajes asistieron a la ceremonia del Nobel de la Paz 2025?

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 se celebró este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo, donde la líder opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida por su papel en la defensa de la democracia.
El acto, previsto para las 13.00 hora local, (5: 00 a.m en Honduras) reunió a alrededor de mil invitados, entre ellos la familia real noruega y representantes del Gobierno, el Parlamento, el cuerpo diplomático y la sociedad civil.
Durante la gala estuvo presente el rey Harald V, quien ha reinado desde 1991.
Preside el acto en compañía de su esposa, la reina Sonia.
Junto a ellos, en la primera fila de la ceremonia, suelen situarse el príncipe heredero Haakon Magnus y su esposa.
La princesa Mette-Marit.
Y su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, reafirmando así el compromiso histórico de la monarquía noruega con este prestigioso reconocimiento internacional.
Aunque Machado no logró llegar a tiempo al evento, su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre y leyó un mensaje en el que destacó el respaldo de millones de venezolanos a la causa democrática.
La madre de la dirigente, Corina Parisca, afirmó que la ausencia de la premiada no afectaba la representación de Venezuela, asegurando que su lucha seguirá firme.
La jornada también incluyó actuaciones musicales, entre ellas la del cantante venezolano Danny Ocean, quien interpretó una versión de Alma Llanera.
Entre los asistentes destacaron los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino.
De Argentina, Javier Milei, quien fue recibido por el rey Harald V.
También contó con la asistencia del presidente Daniel Noboa, de Ecuador. Ellos son los mandatarios quienes viajaron a Oslo tras recibir la invitación de la galardonada.
El presidente del Comité Noruego del Nobel abrió el acto con su discurso antes de llamar al estrado a la representante de Machado para recibir el diploma y la medalla, elaborada en oro colombiano y diseñada hace más de un siglo por Gustav Vigeland.