¿Qué personajes asistieron a la ceremonia del Nobel de la Paz 2025?

La entrega del Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado reúne en Oslo a la familia real noruega, mandatarios latinoamericanos y autoridades diplomáticas

  • 10 de diciembre de 2025 a las 08:16
1 de 14

La ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 se celebró este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo, donde la líder opositora venezolana María Corina Machado fue reconocida por su papel en la defensa de la democracia.

Foto: redes sociales
2 de 14

El acto, previsto para las 13.00 hora local, (5: 00 a.m en Honduras) reunió a alrededor de mil invitados, entre ellos la familia real noruega y representantes del Gobierno, el Parlamento, el cuerpo diplomático y la sociedad civil.

 Foto: EFE
3 de 14

Durante la gala estuvo presente el rey Harald V, quien ha reinado desde 1991.

 Foto: sitio web la Casa Real de Noruega
4 de 14

Preside el acto en compañía de su esposa, la reina Sonia.

Foto: sitio web la Casa Real de Noruega
5 de 14

Junto a ellos, en la primera fila de la ceremonia, suelen situarse el príncipe heredero Haakon Magnus y su esposa.

Foto: sitio web la Casa Real de Noruega
6 de 14

La princesa Mette-Marit.

Foto: sitio web la Casa Real de Noruega
7 de 14

Y su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, reafirmando así el compromiso histórico de la monarquía noruega con este prestigioso reconocimiento internacional.

 Foto: sitio web la Casa Real de Noruega
8 de 14

Aunque Machado no logró llegar a tiempo al evento, su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón en su nombre y leyó un mensaje en el que destacó el respaldo de millones de venezolanos a la causa democrática.

Foto: EFE
9 de 14

La madre de la dirigente, Corina Parisca, afirmó que la ausencia de la premiada no afectaba la representación de Venezuela, asegurando que su lucha seguirá firme.

 Foto: EFE
10 de 14

La jornada también incluyó actuaciones musicales, entre ellas la del cantante venezolano Danny Ocean, quien interpretó una versión de Alma Llanera.

 Foto: captura de pantalla
11 de 14

Entre los asistentes destacaron los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino.

 Foto: X José Raúl Mulino
12 de 14

De Argentina, Javier Milei, quien fue recibido por el rey Harald V.

Foto: X Javier Milei
13 de 14

También contó con la asistencia del presidente Daniel Noboa, de Ecuador. Ellos son los mandatarios quienes viajaron a Oslo tras recibir la invitación de la galardonada.

Foto: X Daniel Noboa
14 de 14

El presidente del Comité Noruego del Nobel abrió el acto con su discurso antes de llamar al estrado a la representante de Machado para recibir el diploma y la medalla, elaborada en oro colombiano y diseñada hace más de un siglo por Gustav Vigeland.

 Foto: EFE
