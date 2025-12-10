Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre

De manos del presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, Ana Corina Sosa, recibió el premio en nombre de su madre, María Corina Machado.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable labor para garantizar los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura al gobierno popular.
Debido a las circunstancias en su país natal, Venezuela, la ganadora del Premio Nobel de la Paz no pudo asistir a la ceremonia en Noruega.
En el evento estuvo presente la familia de María Corina Machado: su hija y su madre, quien aseguró que la representan con orgullo en la ceremonia.
Corina Parisca, madre de la opositora venezolana María Corina Machado: "Ella está tan bien representada tanto por nosotros, su familia, como por ustedes, sus amigos y el pueblo de Venezuela, que está esperando esto y más. Y ella lo dará".
María Corina Machado aseguró que "iba de camino a Oslo", aunque no iba a llegar tiempo, por lo que su hija recibió el galardón a su nombre.
El rey Harald de Noruega, la reina Sonia, el príncipe heredero Haakon, la princesa heredera Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra asisten a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025.
La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, habla tras aceptar el galardón en nombre de su madre, María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz
En el evento había varios retratos de la líder opositora, María Corina Machado. El Instituto Nobel aseguró que "está a salvo", aunque no llegó a la ceremonia.
En la gala están varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo Santiago Peña, además de figuras de la oposición venezolana, de la derecha mundial y familiares de la líder opositora.