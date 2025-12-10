  1. Inicio
Hija de María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, recibe el premio en nombre de su madre, María Corina Machado. Así fue la ceremonia en ausencia de la galardonada

  • 10 de diciembre de 2025 a las 06:57
1 de 10

De manos del presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes, Ana Corina Sosa, recibió el premio en nombre de su madre, María Corina Machado.

 Foto: Agencia EFE
2 de 10

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable labor para garantizar los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura al gobierno popular.

 Foto: Agencia EFE
3 de 10

Debido a las circunstancias en su país natal, Venezuela, la ganadora del Premio Nobel de la Paz no pudo asistir a la ceremonia en Noruega.

 Foto: Agencia EFE
4 de 10

En el evento estuvo presente la familia de María Corina Machado: su hija y su madre, quien aseguró que la representan con orgullo en la ceremonia.

 Foto: Agencia EFE
5 de 10

Corina Parisca, madre de la opositora venezolana María Corina Machado: "Ella está tan bien representada tanto por nosotros, su familia, como por ustedes, sus amigos y el pueblo de Venezuela, que está esperando esto y más. Y ella lo dará".

 Foto: Agencia EFE
6 de 10

María Corina Machado aseguró que "iba de camino a Oslo", aunque no iba a llegar tiempo, por lo que su hija recibió el galardón a su nombre.

Foto: Agencia EFE
7 de 10

El rey Harald de Noruega, la reina Sonia, el príncipe heredero Haakon, la princesa heredera Mette-Marit y la princesa Ingrid Alexandra asisten a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2025.

 Foto: Agencia EFE
8 de 10

La hija de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa, habla tras aceptar el galardón en nombre de su madre, María Corina Machado, durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz

 Foto: Agencia EFE
9 de 10

En el evento había varios retratos de la líder opositora, María Corina Machado. El Instituto Nobel aseguró que "está a salvo", aunque no llegó a la ceremonia.

 Foto: Agencia EFE
10 de 10

En la gala están varios presidentes latinoamericanos, entre ellos el argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo Santiago Peña, además de figuras de la oposición venezolana, de la derecha mundial y familiares de la líder opositora.

 Foto: Agencia EFE
