¿Quién es María Corina Machado, premiada con el Nobel de la Paz 2025?

María Corina Machado es una de las voces más emblemáticas de la oposición venezolana, por lo que fue galardonada con el premio Nobel de la Paz 2025, por su defensa a la democracia.
El galardón, otorgado por el Comité Noruego, la reconoce por su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro, y su activismo en favor de los derechos humanos.
Aunque María Corina Machado, de 58 años de edad, es ingeniera industrial con especialización en finanzas, su verdadera vocación ha sido la política y la resistencia frente al chavismo.
Fundadora del movimiento Vente Venezuela, que desde hace más de dos décadas se ha convertido en un símbolo de la oposición venezolana, enfrentando obstáculos y represión del gobierno.
Aunque ganó las elecciones primarias en 2023, la candidatura presidencial de Machado fue bloqueada por el Tribunal Supremo de Venezuela, quedando inhabilitada para participar en los comicios de 2024.
En el 2010, María Corina Machado jugó un papel clave en la campaña y en la movilización de la disidencia, manteniendo su postura en contra del régimen. En 2010, Machado fue elegida diputada de la Asamblea Nacional por Miranda, destacándose como la candidata más votada en ese momento y consolidando su liderazgo político.
Antes de su ingreso formal a la política, participó en 2004 en los esfuerzos para realizar un referendo revocatorio contra Hugo Chávez, lo que elevó su perfil público.
En 2005, fue recibida en la Casa Blanca por el expresidente George W. Bush, como directora de Súmate, organización que promovía la participación electoral y la democracia en Venezuela.
En 2012, fundó Vente Venezuela, proponiendo un modelo económico liberal que apuesta por el libre mercado, la propiedad privada y el respeto al Estado de Derecho.
En las elecciones primarias de 2023, logró más del 90% de los votos, posicionándose como la principal figura opositora y generando expectativas de un cambio político. Sin embargo, su inhabilitación por supuestos errores en declaraciones de patrimonio impidió que compitiera en las presidenciales de 2024, apoyando a otro candidato opositor.
La líder opositora fue detenida brevemente en enero de 2025 en Caracas, y desde entonces su paradero sigue siendo un misterio para el mundo, aunque continúa enviando mensajes de resistencia. Sus seguidores y aliados en la región la consideran una “dama de hierro”, mientras que el chavismo la tilda de “loca”.
Pese a las dificultades y persecuciones, María Corina Machado continúa siendo una voz influyente, representando a quienes anhelan un cambio democrático en Venezuela, por lo que le otorgarán el premio Nobel de la Paz 2025.