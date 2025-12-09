  1. Inicio
Premio Nobel de la Paz 2025: presidentes que confirmaron asistencia y los que no

Algunos presidentes latinoamericanos estarán en Oslo este miércoles para celebrar el Nobel a María Corina Machado, en medio de tensiones con Venezuela

  • 09 de diciembre de 2025 a las 15:08
1 de 10

La esperada ceremonia Nobel de la Paz 2025, reconocerá a la líder opositora de Venezuela, Corina Machado, la séptima latinoamericana en recibir esta distinción. ¿Qué presidentes asistirán a la premiación y quiénes no? A continuación los detalles.

Foto: EFE
2 de 10

A la ceremonia de Machado que se realizará en Oslo, Noruega, asistirán varios líderes políticos en su apoyo. Entre los mandatarios que han confirmado su participación están el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el de Paraguay, Santiago Peña; y el de Argentina, Javier Milei.

 Foto: EFE
3 de 10

Mulino expresó en un comunicado que para Panamá, como nación y demócrata, es una oportunidad importante respaldar a Machado, “símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que oprime y humilla al pueblo venezolano”. Además, en redes sociales, el mandatario escribió: “Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región”.

 Foto: EFE
4 de 10

Por su parte, la Cancillería de Ecuador resaltó que el Nobel refleja “la imperiosa necesidad” de que Venezuela retome su senda democrática.

 Foto: EFE
5 de 10

Santiago Peña, presidente de Paraguay, llegará a Oslo este miércoles. Su canciller, Rubén Ramírez, afirmó que fue invitado por la Fundación Nobel y Machado, y que su participación es un reconocimiento a su postura de defensa de la libertad y los derechos en Venezuela.

 Foto: EFE
6 de 10

Desde Argentina, Javier Milei confirmó en sus redes sociales su asistencia a la ceremonia en Oslo. El mandatario expresó en tono decidido: “La Argentina está del lado correcto de la historia. En el lugar donde nunca debimos salir. A favor de la paz y la libertad”.

 Foto: EFE
7 de 10

La ceremonia en Oslo también contará con la presencia del exiliado venezolano Edmundo González Urrutia, quien enfrentó a Maduro en las elecciones de julio de 2024.

 Foto: EFE
8 de 10

Aunque Donald Trump no viajará a Noruega, sí lo hará la congresista Salazar, quien apoyó públicamente la causa de Machado y expresó su respaldo en redes sociales.

 Foto: EFE
9 de 10

El gobierno venezolano, que rechazó la presencia de los mandatarios en Oslo. Diosdado Cabello, ministro del Interior, calificó a los invitados como “flojos” y “vagabundos”. Como era de esperarse, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ni funcionarios de su gabinete estarás en la gala. En contraste, Luis Abinader, mandatario de República Dominicana, no asistirá a la ceremonia. De acuerdo con medios dominicanos, el jefe de Estado mantendrá su agenda de país.

 Foto: EFE
10 de 10

Machado, galardonada por su lucha democrática, ya que es considerada como un símbolo de resistencia y esperanza para muchos venezolanos y miembros de la comunidad internacional.

Foto: EFE
