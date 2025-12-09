Museo retrata la lucha de María Corina Machado y el éxodo venezolano en fotos

El Centro del Nobel de la Paz inaugura este jueves, coincidiendo con la entrega del premio a la opositora venezolana María Corina Machado, una exposición que documenta su activismo político y el "éxodo" de sus compatriotas por la situación política del país, que ha supuesto un reto complicado para la organización, según indicó a EFE una portavoz de la institución.