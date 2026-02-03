María Antonieta Mejía sobre caso Sedesol: “Esto no es persecución política”

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que las investigaciones vinculadas al caso Sedesol no constituyen una "persecución política", sino una actuación tardía de los operadores de justicia.
“Lo que ha pasado con la diputada actual Isis Cuéllar, dicen que justicia tardía no es justicia; pedimos como diputados de oposición que se investigara en tiempo y forma, pero lamentablemente no se dio”, expresó Mejía, al señalar que las indagaciones debieron realizarse desde hace mucho tiempo.
No obstante, sostuvo que actualmente las autoridades judiciales están actuando conforme a derecho. “Ahora Dios ha sido justo, Dios ha sido fiel y ahora los operadores de justicia están actuando beligerantemente”, manifestó.
Ante esta situación, Mejía enfatizó en que “esto no es persecución política; nosotros no somos igual que Libertad y Refundación (Libre) y no hacemos leña del árbol caído”, afirmó.
En ese sentido, “pedimos que se le respete el debido proceso y también la presunción de inocencia. No podemos violentar el derecho de ningún ciudadano, aunque su investidura sea relevante; aquí todos tenemos el mismo derecho constitucional”, subrayó.
Cabe destacar que, la tarde de ayer lunes 2 de febrero, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) libró órdenes de captura para 12 exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que presuntamente están involucrados en un desvío de fondos de más de seis millones de lempiras.
Entre las personas involucradas destacan José Carlos Cardona, extitular de Sedesol y la actual diputada de Libre, Isis Cuéllar.
La designada presidencial insistió en que corresponde a las instituciones realizar las indagaciones necesarias: “Debe de hacerse la investigación correspondiente, ahora esperamos que la justicia haga lo propio”, indicó.
Mejía aprovechó lo que está ocurriendo para destacar que uno de los pilares del nuevo gobierno será la transparencia y la rendición de cuentas.
Aseguró que se trabajará con datos abiertos y sin opacidad, para que la ciudadanía conozca en qué se invierte cada recurso público. “Se va a notar en qué se está invirtiendo cada centavo del pueblo hondureño”, concluyó.