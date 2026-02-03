José Carlos Cardona se presenta voluntariamente a la CSJ: "Ella (Isis Cuéllar) es la culpable"

Tegucigalpa, Honduras.- El exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, se presentó este martes a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de forma voluntaria tras girarse un requerimiento fiscal en su contra por el delito de fraude. A su llegada al Poder Judicial, Cardona manifestó ante los medios de comunicación que no teme porque es inocente, al mismo tiempo que aseguró que el delito "se planificó, se fraguó y se ejecutó en el departamento de Copán a nuestras espaldas". "A mí me asiste la verdad, soy inocente de todos estos asuntos, vengo a presentarme voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia para que se haga y se me dé la oportunidad que no me dio el Ministerio Público", expresó. Al mismo tiempo, afirmó que las acciones en su contra son una "operación política de alto nivel para asegurar la supervivencia del Fiscal General y se busca sacrificar no a mi persona, porque yo soy descartable, sino a la diputada Isis Cuéllar, ella está siendo sacrificada para salvar al Fiscal General".

Cardona, aseguró que se presenta ante la justicia sin tener ningún privilegio, ni apoyo de nadie, como lo ha tenido la parlamentaria de Copán, que salió reelecta por haber sido protegida por el gobierno de Castro. "No les extrañe verla salir en libertad después de que se presente", manifestó Cardona. De igual forma, el exfuncionario del gobierno de Libre, mencionó: "El día que renuncié, el 28 de junio del año pasado (2025), la diputada Cuéllar me lo dijo en persona que ella iba a ser protegida porque era la amante de un miembro de la familia Zelaya y yo no tenía ese tipo de protección". Además, afirmó que este día (28 de junio) fue la última vez que habló con Isis Cuéllar y que en ese momento también le confesó que el expresidente Manuel Zelaya Rosales filtró el video de su conversación para sacarlo del gobierno. Cardona, además reveló que la "operación de los cheques de Copán, de la que yo no me di cuenta y que fue hecha a mis espaldas, fue parte de un operativo que se utilizó no solo en la Sedesol, sino en varias instituciones. También, el acusado dejó ver que en las secretarías de Gobernación y de Infraestructura y Transporte (SIT) se hicieron acciones similares a la Sedesol. "Los funcionarios de esas instituciones espero que tengan mejor suerte, pactos, apellido o dinero que yo para poder salvarse".

El exministro aclaró que no tiene "temor en absolutamente nada porque todos los actos de mi vida han sido públicos y honestos". Cardona expresó que con estas acciones se "están mordiendo a los de pies descalzos, yo no tengo ningún pedigree, ni tengo ningún tipo de apellido, ni millones en la cuenta, soy pobre, estoy en la bancarrota, ahorita estoy pidiendo mis aportaciones de Injupemp para poder abonar a los gastos legales". "Confío y tengo fe en la justicia de mi país, si el Fiscal General hizo esto para salvar su culo tiene los días contados porque igual se lo van a echar. Que no crea que por hundir a José Carlos Cardona e Isis Cuéllar se va a salvar". Sobre los demás acusados, dijo que espera que a las 12 personas que se les presentó el requerimiento puedan demostrar que el delito se fraguó en el departamento de Copán.

Antes de ingresar a la audiencia de declaración de imputado, mencionó que espera que Isis Cuéllar se declare culpable, "porque ella es la culpable".

