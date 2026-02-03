Salpicando a Cuéllar y a los Zelaya: Así se presentó José Carlos Cardona a la CSJ

Los hechos se originan el 25 de mayo de 2023, cuando Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada de Libre por el departamento de Copán, presentó ante la Secretaría del Congreso una solicitud de asignación presupuestaria identificada con el número PCN-PE-001, por lo que Cardona asegura que todo se fraguó en Copán.