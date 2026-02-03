Salpicando a Cuéllar y a los Zelaya: Así se presentó José Carlos Cardona a la CSJ

Tal como lo anunció, el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, se presentó al filo de las 2:00 de la tarde a la Corte Suprema de Justicia para responder ante la acusación por fraude girada en su contra por el Ministerio Público.
Tras su arribo al Poder Judicial, el exministro fue abordado por los medios de comunicación que esperaban su llegada, pues contra el exfuncionario se había girado una orden de captura.
Cardona aseguró que está siendo utilizado como "chivo expiatorio" del gobierno de Xiomara Castro, pues mantiene que es inocente y fueron otros los que fraguaron y ejecutaron el fraude.
Más temprano, mediante un escrito presentado por su abogada en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cardona adelantó que enfrentará el proceso legal y no huirá.
Esta tarde llegó a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y expresó su deseo de enfrentar el proceso en libertad, ya que no tiene motivos para fugarse, pues asegura que es inocente de los delitos que se le imputan.
Tras la petición de Cardona, este mediodía llegó la resolución del juez natural que estableció para este mismo día la primera audiencia.
Cardona es el quinto imputado que compareció este martes -3 de febrero- a la audiencia, pues más temprano otros cuatro imputados estuvieron en el mismo lugar en su audiencia de declaración de imputados.
Contrario a Cardona que acudió por su propio pie hasta el Poder Judicial, los otros cuatro imputados fueron capturados entre ayer y hoy y permanecen bajo custodia policial.
El requerimiento fiscal al que tuvo acceso EL HERALDO detalla una secuencia de hechos administrativos, presupuestarios y operativos que, según la acusación, permitieron la malversación de 6,032,654.07 lempiras, mediante la simulación de procedimientos internos y la participación coordinada de funcionarios de alto y medio nivel.
Los hechos se originan el 25 de mayo de 2023, cuando Isis Carolina Cuéllar Erazo, diputada de Libre por el departamento de Copán, presentó ante la Secretaría del Congreso una solicitud de asignación presupuestaria identificada con el número PCN-PE-001, por lo que Cardona asegura que todo se fraguó en Copán.
Además, señaló que el audio filtrado y que destapó el escándalo fue grabado con el propósito de inculparlo cuando fueron otros los beneficiados.
Cardona acusa directamente del fraude a la diputada Isis Cuéllar, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre la orden de captura librada en su contra.