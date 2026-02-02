Los 12 rostros que tienen requerimiento por desfalco millonario en Sedesol

A la cabeza de los requeridos por el Ministerio Público por el desfalco de 6,032,654.07 figuran la diputada de Libre por el departamento de Copán, Isis Carolina Cuéllar Erazo, señalada como la gestora del presupuesto, y el exsecretario de Sedesol, José Carlos Cardona Erazo, quien habría facilitado la maquinaria administrativa para el desvío.