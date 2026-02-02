  1. Inicio
Entre expectativas y una agenda cargada: así avanza la sesión en el Congreso Nacional

Los diputados del Congreso Nacional retomaron sus labores este lunes con una agenda cargada que incluye nombramientos clave y la aprobación de leyes

  • Actualizado: 02 de febrero de 2026 a las 16:28
Entre expectativas y una agenda cargada: así avanza la sesión en el Congreso Nacional
1 de 10

Los diputados regresaron este lunes 2 de febrero a las instalaciones del Congreso Nacional (CN) con una cargada agenda que incluye la aprobación de dictámenes y nombramientos.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
2 de 10

El hemiciclo se mantiene en un ambiente marcado por murmullos, seriedad y altas expectativas respecto a las decisiones que se tomarán con respecto a las iniciativas prometidas por el actual gobierno.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
3 de 10

Entre los principales temas a discutir figura el nombramiento del nuevo procurador y subprocurador general de la República.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
4 de 10

El Partido Nacional (PN) propuso a Dagoberto Aspra como procurador general, mientras que el Partido Liberal (PL) postuló a José Francisco Quiroz como subprocurador.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
5 de 10

Asimismo, los legisladores pondrán sobre la mesa varias iniciativas anunciadas con antelación, entre ellas la aprobación de varias amnistías.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
6 de 10

La agenda también contempla el decreto remitido por el Poder Ejecutivo para declarar en emergencia el sistema nacional de salud.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
7 de 10

Esta propuesta permitiría al presidente Nasry Asfura realizar compras directas de medicamentos y establecer convenios con clínicas privadas para reducir la mora quirúrgica.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
8 de 10

La convocatoria para esta sesión fue realizada el pasado fin de semana por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a través de sus redes sociales.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
9 de 10

Según lo expuesto por Zambrano, uno de los objetivos de la sesión es aprobar la amnistía migratoria, que eximiría del pago de multas a extranjeros en condición irregular que transiten por el país.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
10 de 10

Durante la jornada legislativa también se debatirán amnistías municipales relacionadas con la mora de los usuarios en servicios básicos como la energía eléctrica y el suministro de agua potable.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
