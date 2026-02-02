Entre expectativas y una agenda cargada: así avanza la sesión en el Congreso Nacional

Los diputados regresaron este lunes 2 de febrero a las instalaciones del Congreso Nacional (CN) con una cargada agenda que incluye la aprobación de dictámenes y nombramientos.
El hemiciclo se mantiene en un ambiente marcado por murmullos, seriedad y altas expectativas respecto a las decisiones que se tomarán con respecto a las iniciativas prometidas por el actual gobierno.
Entre los principales temas a discutir figura el nombramiento del nuevo procurador y subprocurador general de la República.
El Partido Nacional (PN) propuso a Dagoberto Aspra como procurador general, mientras que el Partido Liberal (PL) postuló a José Francisco Quiroz como subprocurador.
Asimismo, los legisladores pondrán sobre la mesa varias iniciativas anunciadas con antelación, entre ellas la aprobación de varias amnistías.
La agenda también contempla el decreto remitido por el Poder Ejecutivo para declarar en emergencia el sistema nacional de salud.
Esta propuesta permitiría al presidente Nasry Asfura realizar compras directas de medicamentos y establecer convenios con clínicas privadas para reducir la mora quirúrgica.
La convocatoria para esta sesión fue realizada el pasado fin de semana por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a través de sus redes sociales.
Según lo expuesto por Zambrano, uno de los objetivos de la sesión es aprobar la amnistía migratoria, que eximiría del pago de multas a extranjeros en condición irregular que transiten por el país.
Durante la jornada legislativa también se debatirán amnistías municipales relacionadas con la mora de los usuarios en servicios básicos como la energía eléctrica y el suministro de agua potable.