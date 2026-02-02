Intibucá llegó hasta 2 grados: así se sintió la madrugada más helada de Honduras

Las bajas temperaturas marcaron la madrugada de este lunes en gran parte del país, luego del ingreso de una masa de aire frío que provocó un descenso del termómetro, principalmente en las zonas altas del occidente y el centro del país. Así se observa el clima en algunas zonas:
De acuerdo con reportes oficiales, las temperaturas oscilaron entre los 13 y los 2 grados centígrados en varios departamentos, siendo Intibucá uno de los más afectados por el intenso frío registrado en las primeras horas del día.
Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Intibucá amaneció con una temperatura mínima de 2 grados centígrados, mientras que la máxima prevista para la jornada es de apenas 14 grados.
El ambiente frío se ha extendido a casi todo el territorio nacional. En la mayor parte del país se esperan temperaturas máximas entre los 18 y 21 grados, mientras que la región sur mantiene condiciones más cálidas.
Cenaos informó que la masa de aire frío que permanece sobre Honduras continuará generando abundante nubosidad, así como lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, especialmente en la región norte del país.
Asimismo, se prevén lluvias y lloviznas débiles y aisladas en zonas montañosas del occidente, centro y oriente, lo que podría generar neblina y condiciones de baja visibilidad en algunos sectores.
Las autoridades meteorológicas señalaron que el 1 de febrero y la madrugada del 2 han sido considerados los días más fríos hasta ahora, con registros de temperaturas que oscilaron entre los 7 y los 14 grados en distintas regiones del país.
Juan José Reyes, jefe de alerta temprana de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), explicó que este fenómeno se mantendrá al menos hasta el martes, con mayor impacto en las zonas elevadas, donde la sensación térmica podría ser aún más baja.
Ante estas condiciones, Copeco mantiene alertas amarillas y verdes en varias regiones del país y ha recomendado a la población tomar medidas preventivas, especialmente ante la exposición prolongada al frío.
En Tegucigalpa, la capital del país, se reportaron temperaturas mínimas de hasta 7 grados, acompañadas de una espesa neblina y una sensación térmica más baja durante el día.
Mientras tanto, la costa norte del país ha registrado temperaturas mínimas de entre 13 y 15 grados.
Aunque no se prevén precipitaciones intensas, el cielo permanecerá mayormente cubierto y el ambiente continuará fresco durante gran parte del día.