Jugoso sueldo: ¿De cuánto es el salario que se recetó Carla Paredes en su nueva plaza?

Una lluvia de cuestionamientos cayó sobre la exministra de Salud, Carla Paredes, quien, antes de renunciar a su cargo, había asegurado una plaza ganando hasta tres veces más de lo que percibe normalmente alguien en ese puesto.
Carla Paredes renunció a su cargo en enero de 2026, a días de que culminara la gestión de Xiomara Castro, pero desde el 9 de septiembre de 2025 ya había blindado su futuro con una nueva plaza.
La exministra de Salud, Carla Marina Paredes Reyes, fue nombrada como médico general de guardia en el Hospital San Lorenzo cuatro meses antes de presentar su renuncia en enero de 2026.
¿De cuánto fue el aumento? La plaza que debe ejercer Paredes es la de médico general de guardia, pero EL HERALDO comparó los sueldos del personal de la Secretaría de Salud y reveló que la mayoría de los médicos generales de guardia devengan 36,000 lempiras.
Carla Paredes está ganando aproximadamente 69,000 lempiras más que lo que normalmente gana un médico en esa plaza, lo que ha sido duramente cuestionado, ya que representa tan solo 5,000 lempiras menos que el sueldo que tenía como ministra.
Como ministra de Salud, Paredes percibía un salario de 110,000 lempiras mensuales, pero en la plaza en la que fue nombrada en el Hospital San Lorenzo, el sueldo es de 105,201.92 lempiras.
La doctora fue cuestionada por el exministro de Salud José Manuel Matehu, quien señaló que, además del aumento del sueldo, “la Ley del Estatuto del Médico Empleado establece que todo ingreso al sector público debe realizarse mediante concurso”.
“En este caso se otorgó una plaza de guardias de forma irregular, con efecto retroactivo y con un salario superior al que corresponde, pese a que no existen evidencias de que ella haya cumplido dichas guardias”, dijo Matheu.
“Es una sinvergüenzada y es totalmente ilegal”, añadió Matehu, y sostuvo que se trata de un “abuso de autoridad al autoasignarse una plaza médica sin concurso”.
De esta manera, Carla Paredes gana tres veces más que lo que percibe un médico de guardia promedio. Dicho acuerdo fue suscrito el 9 de septiembre de 2025 por la Subsecretaría de Redes de Servicios del Despacho de Salud y contó con la autorización de la Administración Nacional de Servicio Civil.