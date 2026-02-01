  1. Inicio
¿En qué departamento de Honduras el termómetro bajará hasta los 5 grados?

Honduras experimenta bajas temperaturas en gran parte del país; pero, hay un departamento donde el termómetro podría descender hasta los 5 grados centígrados

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 15:09
1 de 10

Lluvias entre moderadas e intensas, así como un descenso significativo de las temperaturas, se registran en Honduras tras el ingreso de un frente frío el pasado sábado.

 Foto: EL HERALDO
2 de 10

El mayor impacto del frío se sentirá en la región costera del país, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

 Foto: EL HERALDO
3 de 10

Las temperaturas bajarán aún más en algunos departamentos, incluso con descensos de hasta cinco grados centígrados. A continuación, los detalles.

 Foto: EL HERALDO
4 de 10

Tegucigalpa vivirá durante la madrugada del lunes 2 de febrero una temperatura de hasta 9 grados, el descenso se experimentará entre la medianoche y las 6:00 de la mañana. Sin embargo, hay departamentos donde la temperatura descenderá hasta los 5 grados, según los pronósticos.

 Foto: EL HERALDO
5 de 10

El mayor descenso de temperatura, de hasta cinco grados centígrados, se registraría en el departamento de Intibucá.

 Foto: EL HERALDO
6 de 10

De acuerdo con los informes meteorológicos, las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros, mientras que en las zonas más elevadas del occidente y centro del país las temperaturas podrían descender hasta los cinco grados centígrados.

 Foto: EL HERALDO
7 de 10

En Francisco Morazán el termómetro podría oscilar entre los 10 y 12 grados, detalló la institución.

 Foto: EL HERALDO
8 de 10

El organismo también prevé que durante febrero podrían registrarse al menos dos o tres frentes fríos adicionales.

 Foto: EL HERALDO
9 de 10

Los departamentos de Atlántida y Colón, en la región Caribe, figuran entre los más vulnerables, debido a que sus suelos permanecen saturados por las precipitaciones recientes.

 Foto: EL HERALDO
10 de 10

Se prevé que el frente frío en Honduras deje lluvias intensas y temperaturas bajas hasta el martes, siendo el lunes el día en que se registraría el mayor descenso de las temperaturas.

 Foto: EL HERALDO
