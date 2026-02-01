¿En qué departamento de Honduras el termómetro bajará hasta los 5 grados?

Lluvias entre moderadas e intensas, así como un descenso significativo de las temperaturas, se registran en Honduras tras el ingreso de un frente frío el pasado sábado.
El mayor impacto del frío se sentirá en la región costera del país, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Las temperaturas bajarán aún más en algunos departamentos, incluso con descensos de hasta cinco grados centígrados. A continuación, los detalles.
Tegucigalpa vivirá durante la madrugada del lunes 2 de febrero una temperatura de hasta 9 grados, el descenso se experimentará entre la medianoche y las 6:00 de la mañana. Sin embargo, hay departamentos donde la temperatura descenderá hasta los 5 grados, según los pronósticos.
El mayor descenso de temperatura, de hasta cinco grados centígrados, se registraría en el departamento de Intibucá.
De acuerdo con los informes meteorológicos, las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros, mientras que en las zonas más elevadas del occidente y centro del país las temperaturas podrían descender hasta los cinco grados centígrados.
En Francisco Morazán el termómetro podría oscilar entre los 10 y 12 grados, detalló la institución.
El organismo también prevé que durante febrero podrían registrarse al menos dos o tres frentes fríos adicionales.
Los departamentos de Atlántida y Colón, en la región Caribe, figuran entre los más vulnerables, debido a que sus suelos permanecen saturados por las precipitaciones recientes.
Se prevé que el frente frío en Honduras deje lluvias intensas y temperaturas bajas hasta el martes, siendo el lunes el día en que se registraría el mayor descenso de las temperaturas.