Costarricenses en Tegucigalpa votan para elegir presidente y diputados de su país

A nivel nacional, más de 3.7 millones de personas están habilitadas para elegir al presidente y a los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030, en una jornada supervisada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que ha garantizado un proceso “blindado” y transparente.

  • Actualizado: 01 de febrero de 2026 a las 11:08
Ciudadanos costarricenses residentes en Honduras acuden a votar en la embajada de Costa Rica en Tegucigalpa, como parte del proceso electoral para elegir presidente y diputados del Congreso para el periodo 2026-2030.

Foto: Marvin Salgado/EL HERALDO.
La jornada electoral en Costa Rica inició este domingo a las 6:00 de la mañana, hora local, con la apertura oficial de las urnas tanto dentro del país como en sedes diplomáticas en el extranjero.
Para ejercer el sufragio en el exterior, los votantes deben presentar su identificación física, ya que no se permite el uso del documento digital, además de estar debidamente inscritos en el padrón electoral.
En total, 3.7 millones de costarricenses empadronados están habilitados para votar, en una elección considerada clave para el rumbo político del país centroamericano.
Los votantes elegirán al próximo presidente de la República y a los 57 diputados del Congreso, quienes asumirán funciones durante el periodo constitucional 2026-2030.

Un total de 20 candidatos se inscribieron para la presidencia, en una contienda marcada por la ventaja en las encuestas de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano.
Fernández ha sido señalada por otros aspirantes presidenciales, quienes critican su proyecto político al considerarlo autoritario y similar al del actual mandatario Rodrigo Chaves.
La campaña electoral también ha estado marcada por la fragmentación política, con 19 candidatos intentando posicionarse para forzar una eventual segunda ronda electoral.
Costarricenses en el extranjero también participan en las elecciones, con mesas instaladas en 49 consulados ubicados en 42 países, además de hogares de ancianos y otros sitios especiales.
El Tribunal Supremo de Elecciones anunció que los primeros resultados preliminares se divulgarán a las 20:45 horas, asegurando que el proceso está “blindado” mediante controles, vigilancia y presencia de fiscales partidarios.
